5 نصائح للمسافرين في مطار دبي الدولي خلال ذروة الشتاء

من المتوقع أن يصل عدد المسافرين في مطار دبي الدولي إلى أكثر من 5.2 ملايين مسافر خلال الفترة من 13 إلى حتى 31 ديسمبر الجاري، وتوقع المطار، أن يصل المتوسط اليومي لعدد المسافرين إلى 274 ألف مسافر خلال هذه الفترة. وأكدت «مطارات دبي» التزامها بضمان تجربة سفر سلسة لجميع المسافرين خلال فترة الذروة، مقدمة 5 نصائح للمسافرين لتكون رحلتهم سلسة قدر الإمكان:

1. تسجيل الوصول مبكراً

يستطيع ضيوف طيران الإمارات استخدام تسهيلات تسجيل الوصول في المنزل، وتسجيل الوصول المبكر، وغيرها من مرافق تسجيل الوصول الموزعة في المدينة. أما بالنسبة لشركات الطيران الأخرى، يجب أن يصل المسافرين قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد الإقلاع.

2. السلامة والأمان:

يمكنكم توفير الوقت من خلال وضع الأغراض المعدنية والأجهزة الإلكترونية في حقائب اليد والالتزام باللوائح التنظيمية لحمل السوائل والمواد الهلامية. حيث يُحظر وضع الأجهزة الإلكترونية المحمولة المسموح بها وبنوك الطاقة والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة ويجب حملها في الحقائب المحمولة باليد.

3. استخدام البوابات الذكية:

يمكن للعائلات المسافرة مع أطفال تزيد أعمارهم على 12 عاماً استخدام البوابات الذكية لتسريع عملية مراقبة جوازات السفر

4. التخطيط لرحلتكم:

يرجى الحرص على ترتيب وثائق السفر والتحقق من الأمتعة المسموح بها الاطلاع على لوائح شركة الطيران لتجنب أي مفاجآت.

5. لتجنب الازدحام:

يمكنكم استخدام مترو دبي لتسهيل الوصول من كل من مبنى المسافرين 1 و3 وإليهما. يُسمح للمسافرين فقط بالدخول إلى صالات المغادرة خلال أوقات الذروة، لذا يفضل وداع من تحبون قبل التوجه إلى المطار.