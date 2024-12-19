دناتا الشريك الحصري لخدمات التموين على طائرات الخطوط التركية في أستراليا

أبرمت دناتا، المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر، اتفاقية شراكة مع الخطوط الجوية التركية أصبحت بموجبها الشريك الحصري لخدمات التموين على متن طائرات الخطوط التركية في أستراليا.

وستقوم دناتا للتموين والتجزئة بموجب هذه الشراكة بتقديم خدمات التموين عالية الجودة للخطوط التركية في مطار سيدني، حيث سيتولى فريق دناتا تقديم أكثر من 125000 وجبة عالمية المستوى لنحو 60000 راكب على أكثر من 200 رحلة سنوية للخطوط الجوية التركية من سيدني، ما يساهم في تعزيز تجربة مسافري الناقلة.

ويوسع العقد الجديد علاقة الشراكة القائمة بين دناتا والخطوط التركية في منطقة آسيا الباسفيكي، حيث تقدم دناتا بالفعل خدمات التموين للناقلة في ملبورن وسنغافورة، ما سيرفع إجمالي الوجبات التي توفرها دناتا لخدمات التموين والتجزئة للناقلة التركية في المطارات الثلاثة إلى 710,000 وجبة عبر 1,250 رحلة سنوياً.

وقال هيرانجان ألويسيوس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لدناتا لخدمات التموين والتجزئة في منطقة آسيا الباسفيكي: "يسعدنا أن نصبح مزود خدمات التموين الحصري للخطوط الجوية التركية في أستراليا وسنغافورة، وهو ما يؤكد جودة منتجاتنا وخدماتنا ومهارات فرق كبار الطهاة لدينا وخبراتهم النوعية التي تتيح لهم إبداع وجبات متميزة تساهم في تعزيز تجربة المسافرين في الأجواء".

وإلى جانب الخطوط الجوية التركية، تقدم دناتا خدمات التموين والتجزئة في أستراليا وسنغافورة لأكثر من 40 شركة طيران في 11 مطاراً، حيث يقوم فريق يضم أكثر من 4,500 محترف في مجال الطهي بإعداد وتقديم أكثر من 70 مليون وجبة تتمتع بأرفع مستويات الجودة والسلامة وتوفر تجربة طعام متميزة لركاب أكثر من 250,000 رحلة سنوياً تسيرها هذه الناقلات من البلدين.