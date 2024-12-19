«الطيران المدني»: 929 طائرة مسجلة في الإمارات

كشفت أرقام صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني، أن إجمالي عدد الطائرات المسجلة في دولة الإمارات وصل إلى 929 طائرة، منها 520 طائرة للناقلات الوطنية.

وبحسب البيانات التي أرسلتها الهيئة إلى «الإمارات اليوم»، يضم أسطول الناقلات الوطنية في الإمارات 504 طائرات للركاب، فضلاً عن 16 طائرة للشحن الجوي.

وأظهرت البيانات أن عدد الطائرات الخاصة المسجلة في الدولة وصل إلى 87 طائرة، يتم تشغيلها من قبل 14 شركة.

وتوقعت الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق أن تصل حركة المسافرين في المطارات الإماراتية إلى نحو 150 مليون مسافر خلال العام الجاري، مقارنة بنحو 134 مليون مسافر العام السابق.

وتمتلك دولة الإمارات ست ناقلات وطنية، وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بلغ عدد الرحلات التي تسيّرها تلك الناقلات 4807 رحلات أسبوعياً، من وإلى مختلف دول العالم، إضافة إلى 10 مطارات، من بينها ثمانية مطارات دولية، تُصنّف ضمن الأفضل والأكثر ازدحاماً في العالم.

وكانت مطارات الدولة استقبلت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري أكثر من 97.9 مليون مسافر، بنسبة نمو بلغت 12.6%، مقابل 86.9 مليون مسافر عن الفترة نفسها العام الماضي.

وواصلت الناقلات الوطنية توسيع وجهاتها أمام المسافرين، مدعومة بمكانة دولة الإمارات الرائدة كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والأعمال، فضلاً عن انتعاش الطلب على السفر، ما يعكس قوة وتنافسية شركات الطيران الإماراتية، ونجاحها في اكتساب ثقة دولية كبيرة.

واستناداً إلى بيانات أغسطس الماضي، فإن رحلات الناقلات الوطنية تصل إلى نحو 606 وجهات حول العالم، بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن.

وفي المتوسط، تخدم شبكة الطيران المدني في الدولة ما يتجاوز 400 ألف مسافر يومياً، وأكثر من 12 مليون مسافر شهرياً، فيما تنقل يومياً ما يزيد على 10 آلاف طن من البضائع، ويرتبط قطاع النقل الجوي للدولة باتفاقيات تعاون وشراكة مع أكثر من 90% من دول العالم، بإجمالي 189 اتفاقية لخدمات النقل الجوي. وتُمثل منطقة الشرق الأوسط 13% من شبكة الربط الجوي لدولة الإمارات مع دول العالم، بحسب بيانات الهيئة.