«دبي لصناعات الطيران» تتسلم عائدات نقدية من مطالبات تأمين

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران المحدودة، أمس، أنها تسلمت، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، عائدات نقدية بقيمة إجمالية بلغت نحو 201 مليون دولار (737.6 مليون درهم)، من عمليات تسوية مع شركات تأمين محددة بشأن طائرات كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران في الاتحاد الروسي، وذلك بموجب المطالبات التي أصدرتها «دبي لصناعات الطيران» والكيانات المعنية التابعة لها ضد عدد من شركات التأمين وإعادة التأمين.

وذكرت الشركة أنه بناءً على ذلك تكون قد تسلمت، حتى الآن، عائدات نقدية تراكمية بقيمة 319 مليون دولار (1.17 مليار درهم)، بما في ذلك التسوية التي تم إنجازها في عام 2023 مع أطراف معينة في ما يخص سبع طائرات.

وأكدت الشركة أنها ستواصل متابعة دعاواها القضائية في المحاكم الإنجليزية بموجب سياسات التأمين الخاصة بها، كما ستواصل مساعيها الرامية إلى التخفيف من خسائرها في ما يتعلق بطائراتها التي كانت مؤجرة سابقاً لشركات طيران روسية.