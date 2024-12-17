«دبي للسلع» يطلق منصة «ميتافيرس» خاصة بمركز «كريبتو»

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، اليوم عن إطلاق منصة «ميتافيرس» خاصة بمركز «كريبتو» التابع له، لتعزيز التفاعل مع تقنيات الـ«ويب 3». وأفاد المركز في بيان، أن المنصة، التي طورتها شركة «إنفينيت رياليتي»، تتيح مناطق تفاعلية، وتفاعل المستخدمين المباشر مع فريق مركز «كريبتو». وسيتمكن المستخدمون عبر المنصة من الوصول إلى خدمات متخصصة في مجالات رئيسة، مثل الخدمات المصرفية والامتثال والتأمين. وتم تعزيز تجربة «الميتافيرس» عبر توفير لوحة تحكم شاملة مصممة لتبسيط العمليات والإجراءات الخاصة بتأسيس شركات «الكريبتو» في دبي، ما يسهل على رواد الأعمال تأسيس مشاريعهم في منظومة أعمال «الكريبتو» المتنامية في الإمارة.

وقال مدير إدارة منظومات الأعمال في مركز دبي للسلع المتعددة، بلال جسومة، إنه من المتوقع أن يتجاوز حجم سوق «الميتافيرس» العالمي 3.1 تريليونات دولار بحلول عام 2030، مضيفا: «مع إطلاق منصة (الميتافيرس) الخاصة بمركز (كريبتو) التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، لا نوفر فقط تجربة رقمية متطورة لأعضاء منظومتنا فحسب، بل نستعرض كذلك حالة استخدام عملية حقيقية لتكنولوجيا الجيل التالي تجمع أيضاً تقنيات البلوك تشين والذكاء الاصطناعي».

وأشار جسومة إلى أن هذا الإنجاز يسهم في تحفيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للابتكار، ويمهد الطريق لمستقبل يتسع فيه نطاق استخدام «الميتافيرس» ليغدو مساحة ديناميكية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني لدعم العديد من القطاعات. ويتماشى إنشاء التوأم الرقمي لمركز «كريبتو» التابع لمركز دبي للسلع المتعددة مع «استراتيجية دبي للميتافيرس»، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة دبي ضمن أفضل 10 مدن في الاقتصادات الرائدة في مجال «الميتافيرس»، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً رائداً للتقنيات الغامرة.