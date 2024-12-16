مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» يستقطب 400 من القيادات العلمية والبحثية

استقطب مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع» - الذي نظّمه معهد تصميم البيانات الرقمية في «جامعة هارفارد» في متحف المستقبل بدبي، أخيراً - نخبة من القيادات العالمية والباحثين والمبتكرين لتناول التحديات والفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. شارك في المؤتمر - الذي نُظِّم بالتعاون مع نادي «كلية هارفارد للأعمال» في دول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الابتكار التكنولوجي - أكثر من 400 من القيادات من جهات بحثية وعلمية ومؤسسات اقتصادية.