مؤتمر «الذكاء الاصطناعي» يستقطب 400 من القيادات العلمية والبحثية

المصدر:
  • دبي - الإمارات اليوم
التاريخ:

استقطب مؤتمر «الذكاء الاصطناعي من الجاهزية إلى النمو المتسارع» - الذي نظّمه معهد تصميم البيانات الرقمية في «جامعة هارفارد» في متحف المستقبل بدبي، أخيراً - نخبة من القيادات العالمية والباحثين والمبتكرين لتناول التحديات والفرص التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. شارك في المؤتمر - الذي نُظِّم بالتعاون مع نادي «كلية هارفارد للأعمال» في دول مجلس التعاون الخليجي ومعهد الابتكار التكنولوجي - أكثر من 400 من القيادات من جهات بحثية وعلمية ومؤسسات اقتصادية.

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