السعة المقعدية في «دبي الدولي» تتجاوز 5 ملايين مقعد لـ 8 أشهر خلال 2024

واصل مطار دبي الدولي تحقيق مكاسب قوية مقارنة بنظرائه من محاور النقل الجوي الأخرى، حيث تخطت السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية في مطار دبي، أكبر محور للنقل الجوي في العالم، حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين) لثمانية أشهر خلال عام 2024، مسجلاً بذلك رقماً قياسياً هو الأعلى على الإطلاق، وفقاً لمؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وتمكّن مطار دبي الدولي، من أن يتخطى حاجز خمسة ملايين مقعد (10 ملايين في الاتجاهين) خلال يناير ومارس ومايو ويوليو وأغسطس وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وبحسب البيانات وصل إجمالي السعة المقعدية في مطار دبي الدولي خلال العام الجاري ككل، إلى أكثر من 60.2 مليون مقعد مجدول (120.4 مليوناً في الاتجاهين)، مقابل 56.5 مليون مقعد (113 مليوناً في الاتجاهين).

وأزاح مطار دبي الدولي نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» من صدارة أكبر مطارات العالم في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، خلال شهري يناير وديسمبر 2024.

ويحتل مطار دبي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية.

واستقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3%، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

وحقق مطار دبي أداء قوياً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر، وشهد الربع الثالث تنامياً في عدد الرحلات الجوية، إذ تجاوزت 111.3 ألف رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام إلى 327.7 ألف رحلة، بزيادة 6.4% على أساس سنوي.

وحافظ «دبي الدولي» على مركزه كأكبر مطار في العالم من حيث أعداد المسافرين الدوليين للعام الـ10 على التوالي خلال عام 2023، حيث عزّز المطار مكاسبه العام الماضي ليصعد إلى المركز الثاني عالمياً في إجمالي أعداد المسافرين الدوليين والمحليين معاً في عام 2023، وذلك للمرة الأولى في تاريخه.

. مطار دبي حقق مكاسب قوية مقارنة بنظرائه من المطارات الكبرى في العالم.