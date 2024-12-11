«تعاونية الاتحاد» تطلق 6 حملات ترويجية بخصومات حتى 60%

أعلن الرئيس التنفيذي للعلاقات المجتمعية في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، أمس، عن إطلاق «التعاونية» ست حملات ترويجية خلال ديسمبر الجاري، تشمل خصومات وتخفيضات تصل نسبتها إلى 60% على أكثر من 1000 منتج وسلعة مختارة من مختلف الأصناف، وذلك ضمن خطط «التعاونية» السنوية للاحتفال مع المتسوقين بنهاية العام.

وقال البستكي، في بيان، إن «التعاونية» تسعى من خلال هذه الحملات إلى تقديم أفضل العروض التنافسية التي تسعد المتسوقين وتلبي احتياجاتهم بأسعار منافسة، خصوصاً في فترة نهاية العام التي تشهد إقبالاً كبيراً على التسوق، لافتاً إلى أن «التعاونية» تضع ضمن استراتيجياتها السنوية أن تكون حملات نهاية العام مميزة واستثنائية.

وأوضح أن حملات ديسمبر تركز على السلع الأكثر استهلاكاً، لاسيما خلال فصل الشتاء، مثل المجمدات واللحوم والدجاج ومستلزمات الشواء والحدائق، إضافة إلى اشتمالها على أصناف مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان، والحلويات والبهارات والأرز والزيت، والعطور وألعاب الأطفال ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

وأضاف البستكي أن «التعاونية» أتاحت خيارات الطلب لجميع العروض الخاصة بشهر ديسمبر عبر متجرها الإلكتروني، مؤكداً أن «تعاونية الاتحاد» تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وعروضها، لضمان تقديم أفضل العروض للمتسوقين والعملاء معها.