غرفة دبي العالمية تنظم 308 اجتماعات عمل في كمبالا

عقدت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، 308 اجتماعات عمل ثنائية بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك خلال المحطة الأولى للبعثة التجارية التي تقودها الغرفة إلى كل من أوغندا وتنزانيا في إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تهدف من خلالها الغرفة لدعم توسع الشركات المحلية نحو الأسواق العالمية التي تتميز بآفاق وفرص واعدة.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن فعاليات البعثة تضمنت تنظيم الغرفة منتدى أعمال في كمبالا بعنوان «مزاولة الأعمال مع أوغندا»، بدعم من سفارة دولة الإمارات في كمبالا، وكل من سفارة أوغندا في الإمارات وغرفة تجارة وصناعة أوغندا وهيئة الاستثمار في أوغندا، وجمعية القطاع الخاص في أوغندا.

وعلى هامش المنتدى، اجتمعت رئيسة وزراء أوغندا، روبينا نابانجا، مع وفد غرفة دبي العالمية في لقاء خاص، حيث أكدت أهمية البعثة التي تقودها الغرفة في تعزيز الروابط الاقتصادية وشراكات الأعمال.

وأبرمت غرف دبي خلال المنتدى مذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة أوغندا، بهدف تعزيز التعاون بين شركات دبي ونظيراتها الأوغندية، إضافة إلى تنظيم بعثات تجارية ومؤتمرات وفعاليات مخصصة للأعمال بهدف مشاركة الخبرات والمعارف.

وقال مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نلتزم بتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لدبي مع مختلف الدول، ونحرص على دعم الشركات العاملة في الإمارة للتوسع والنمو عالمياً في مختلف القطاعات لاستكشاف الفرص في الأسواق الواعدة، ومن ضمنها أوغندا».

وبلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوغندا خلال العام الماضي، 4.4 مليارات درهم، بحسب بيانات دائرة جمارك دبي، فيما وصل عدد الشركات الأوغندية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي حتى نهاية سبتمبر 2024 إلى 148 شركة.

. 4.4 مليارات درهم قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وأوغندا في 2023.