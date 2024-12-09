2.99 مليار درهم تصرفات عقارات دبي بأولى تعاملات الأسبوع

سجلت التصرفات العقارية في دبي أكثر من 2.99 مليار درهم في نهاية تعاملات اليوم (الاثنين) أول تعاملات الأسبوع الجاري، والتي تضمنت مبيعات بقيمة جاوزت 2.08 مليار درهم بعد تنفيذ 809 صفقات.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست» التابعة لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن أعلى المناطق من حيث المبيعات العقارية في نهاية تعاملات اليوم جاءت منطقة «جميرا فلييج سركل» بقيمة 205.35 ملايين درهم نتجت عن تنفيذ 104 صفقات، ثم منطقة «مدينة المطار» بنحو 127.62 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 8 صفقات، ثم منطقة «نخلة جميرا» بنحو 97.87 مليون درهم نتجت عن تنفيذ 10 صفقات.

وبحسب البيانات فإن إجمالي قيمة الرهن العقاري بلغ أكثر من 485.31 مليون درهم، بعد تنفيذ 378 إجراء. وبلغ إجمالي قيمة الهبات العقارية نحو 431.68 مليون درهم، بعد تنفيذ 51 معاملة.

وتعليقا على الأمر، قال مدير التسويق في شركة «ساس» للتطوير العقاري، كريم ناصر، إن القطاع العقاري في دبي يشهد ازدهاراً ملحوظاً، مع زيادة كبيرة في الإقبال على مختلف أنواع المشاريع، سواء كانت جاهزة أو قيد التنفيذ، أو تلك التي تنتمي إلى السوق الثانوية. ويعود هذا النمو اللافت إلى الطلب المتزايد من المستثمرين الأجانب والمقيمين، مستفيدين من الفرص الاستثمارية الفريدة التي يقدمها السوق.

وأضاف ناصر أن ارتفاع الطلب على السوق الثانوية يأتي بدعم عدة عوامل رئيسية، أبرزها جودة المشاريع العقارية المتوفرة، وزيادة الطلب على العقارات داخل الإمارة، إلى جانب هوامش الربح العالية والعوائد المجزية على المدى الطويل. كما يتميز السوق بتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والفاخرة، مدعوماً بقوة البنية التحتية المتطورة ومرونة التشريعات التي تعزز جاذبية الاستثمار في دبي.