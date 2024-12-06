«دبي كوميرسيتي» تختبر «روبوتات» ذاتية القيادة للتوصيل

أعلنت «دبي كوميرسيتي»، المنطقة الحرة الأولى من نوعها فـي المنطقة والمتخصصة فـي قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين «دييز» و«وصل» العقارية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «أرامكس» و«كويكبوت تكنولوجيس»، وذلك لإطلاق التشغيل التجريبي لمنصة خدمات «روبوتات كويكبوت» ذاتية القيادة لتوصيل الميل الأخير.

وشهد توقيع المذكرة، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة ورئيس مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»، الدكتور محمد الزرعوني، والقنصل العام لسنغافورة، رازيف الجنيد، والرئيس التنفيذي للاستدامة في «أرامكس»، مانوسيج جانجولي.

وذكرت «دبي كوميرسيتي» في بيان أمس، أن كلاً من عضو مجلس إدارة «دبي كوميرسيتي»، آمنة لوتاه، والمدير العام لشركة «أرامكس»، طارق أبوياغي، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «كويكبوت تكنولوجيس»، آلان أن جي، وقعوا المذكرة على هامش فعاليات منتدى «وورلديف دبـي» 2024، المتخصص بقطاع التجارة الرقمية.

وتنصّ المذكرة على التعاون بين الأطراف لإطلاق واختبار «الروبوتات» ذاتية القيادة في توفير خدمات التوصيل إلى الوجهة النهائية (أو الميل الأخير) عبر مختلف مرافق ومباني «دبي كوميرسيتي»، حيث ستعمل المنطقة الحرة على توفير مواقع خاصة لركن وشحن تلك «الروبوتات» خلال مرحلة الاختبارات، وتسهيل دمج «الروبوتات» مع أنظمة الوصول إلى المباني مثل المصاعد والبوابات الأمنية وغيرها، فضلاً عن الترويج لاستخدام «الروبوتات» في تلبية احتياجات التوصيل إلى الوجهة النهائية بين الشركات التي تتخذ من المنطقة الحرة مقراً لها.

من جانبها، ستعمل «أرامكس» على تجهيز مركزها الجديد في «دبي كوميرسيتي» ليكون بمثابة نقطة تسليم واستلام للطرود من قبل شركة «كويكبوت تكنولوجيس»، في حين تلتزم شركة «كويكبوت» بتوفير «الروبوتات» ذاتية القيادة وتشغيلها، إلى جانب تزويد «أرامكس» بتطبيق خاص لإدارة عمليات الاستلام وغيرها من الخدمات التقنية والهندسية واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.