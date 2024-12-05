«دبي الدولي» يزيح «أتلانتا» الأميركي عن صدارة مطارات العالم في ديسمبر

أزاح مطار دبي الدولي نظيره الأميركي «هارتسفيلد أتلانتا» عن صدارة أكبر مطارات العالم في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، مسجلاً نحو 5.28 ملايين مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري (نحو 10.56 ملايين مقعد في الاتجاهين)، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران.

وأفادت المؤسسة في تقريرها الذي تلقت «الإمارات اليوم» نسخة منه، بأن مطار دبي الدولي تفوق على مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي»، خلال ديسمبر 2024، ليصبح المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بنحو 5.28 ملايين مقعد، وبنسبة زيادة تبلغ 5% مقارنة بنوفمبر الذي سبقه، مشيرة إلى أن مطار «هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الدولي» جاء في المركز الثاني بفارق 51 ألفاً و408 مقاعد، ليسجل نحو 5.2 ملايين مقعد.

بدوره، جاء مطار طوكيو الياباني في المركز الثالث بإجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية معاً، خلال ديسمبر 2024، مسجلاً نحو 4.7 ملايين مقعد، تلاه مطارا لندن ودالاس في المركزين الرابع والخامس بنحو 4.25 و4.24 ملايين مقعد لكل منها.

وحل «دبي الدولي» كذلك في المركز الأول في السعة المقعدية على الرحلات الدولية فقط، مواصلاً الحفاظ على أدائه القوي خلال ديسمبر الجاري.

ويحتل مطار دبي الدولي صدارة مطارات العالم في السعة على الرحلات الدولية، لكنه تصدّر المؤشر العام لحجم السعة على الرحلات الدولية والمحلية، علماً بأن حركة النقل الجوي في «دبي الدولي» تقتصر على السفر الدولي بالدرجة الأولى، ما يشير إلى النمو الهائل الذي يواصل المطار تسجيله كأكبر محور للنقل في العالم.

وهذه هي المرة الثانية التي يتفوق فيها مطار دبي الدولي على نظيره الأميركي خلال العام الجاري، إذ تخطت السعة المقعدية في «دبي الدولي»، خلال يناير 2024، مطار «أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي».

وبحسب البيانات، وصل إجمالي السعة المقعدية في مطار دبي الدولي، خلال عام 2024 ككل، إلى أكثر من 60 مليون مقعد مجدول (120 مليون مقعد في الاتجاهين).

واستقبل مطار دبي الدولي 68.6 مليون مسافر، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة بلغت 6.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

كما حقق أداءً قوياً في الربع الثالث من العام الجاري، حيث استقبل 23.7 مليون مسافر.

وشهد الربع الثالث كذلك تنامياً في عدد الرحلات الجوية التي جاوزت 111 ألفاً و300 رحلة، ليصل إجمالي عدد الرحلات، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى 327 ألفاً و700 رحلة، بزيادة قدرها 6.4% على أساس سنوي.

. «دبي الدولي» استقبل 23.7 مليون مسافر خلال الربع الثالث.