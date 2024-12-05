«إمباور» تشغّل محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أمس، انطلاق عمليات تشغيل محطة «جميرا بيتش هيلز» لتبريد المناطق، في إطار المرحلة الأولى.

وذكرت المؤسسة، في بيان لها، أن حجم الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطة سيصل إلى 48 ألف طن تبريد، فور انتهاء جميع مراحلها التي تخدم منطقة جميرا، المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة.

ومن أبرز المشروعات السياحية التي ستخدمها المحطة: برج العرب، و«جميرا بيتش هوتيل»، ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً بارزاً في دبي، ومدينة «جميرا ليفينج»، وفندق النسيم جميرا، على أن تخدم المحطة في المستقبل مشروعات أخرى، مثل سوق مدينة جميرا، وفندق جميرا القصر، وفندق جميرا ميناء السلام، وغيرها، وأضافت «إمباور» أن عمليات تشييد محطة «جميرا بيتش هيلز» جرت وفقاً لأعلى المعايير العالمية، التي تتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، حيث يحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أحمد بن شعفار، إن «المؤسسة تعد وتفي بوعودها، وتواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق، وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين».

وأضاف: «تستخدم محطة (جميرا بيتش هيلز) تقنيات تبريد متطورة، تتميز بأقل استهلاك للطاقة والمياه، حيث تضم وحدتين لتخزين الطاقة الحرارية (TES)، ومبردات بتقنيات متطورة لتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة خلال ساعات الذروة».

وأكد بن شعفار أن المؤسسة تواصل توسعاتها وتشييد محطات جديدة، تعمل بتقينات عصرية في إطار منهجي استراتيجي، يقوم على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها.