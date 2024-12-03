وكالات للسيارات تطرح عروضاً خاصة بمناسبة عيد الاتحاد

طرحت شركات ووكالات للسيارات، أخيراً، عروضاً موسعة خاصة بمناسبة عيد الاتحاد، شمل أبرزها عقوداً مجانية للصيانة تراوح بين ثلاث وأربع سنوات، وقسائم هدايا لتخفيضات سعرية.

ورصدت «الإمارات اليوم» أبرز تلك العروض المطروحة في مختلف أسواق الدولة، التي شمل بعضها تأميناً مجانياً، وتظليلاً، وضماناً ممدداً لسبعة أعوام، فيما طرحت إحدى الوكالات عرضاً لضمان ممد لـ10 أعوام، مع تأمين وتسجيل مجاني وخدمات للصيانة، فيما أعلنت وكالة عن عرض يشمل صيانة وتسجيلاً مع منح المشترين هدية هاتف «آيفون 16» الجديد، وخدمة مساعدة على الطريق إقليمياً لخمسة أعوام.

كما طرحت وكالات عروضاً شملت تخفيضاً لعمولة التمويل لنحو 1% فقط مع باقات صيانة وتسجيل مجاني، وفيما أعلنت وكالات انتهاء العروض بنهاية عطلة عيد الاتحاد، قام بعضها بتمديدها لنهاية الأسبوع، فيما لم تحدد وكالات أخرى أي موعد لنهاية تلك العروض.

وأوضح مستهلكون أن العروض المطروحة بمناسبة عيد الاتحاد أكثر توسعاً وفائدة من العروض المعتادة، ومن المهم تمديدها لفترات أطول حتى نهاية الشهر الجاري، للاستفادة منها بشكل أكبر.

بدورهم، أشار مختصون في قطاع تجارة وتوريد السيارات، إلى أن العروض الموسعة المطروحة ترجع بشكل كبير إلى ارتفاع تنافسية الأسواق.

وكالات السيارات

وقال المستهلك، سامح فرج، إن «العروض المطروحة في الأسواق، من وكالات السيارات بمناسبة عيد الاتحاد، تعد أكثر توسعاً وفائدة مقارنة بالعروض المعتادة، خصوصاً أن بعضها يشمل عروضاً للتأمين المجاني أو الضمان الممدد لفترات طويلة، وغير محدد بالكيلومترات، وهو ما كان غير موجود في معظم العروض المعتادة سابقاً».

وأوضح المستهلك، محمد سعيد، أن «العروض المطروحة في أسواق السيارات بمناسبة عيد الاتحاد لم تقتصر على وكالات فقط، وشملت شركات لتجارة وتوريد السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة عبر عروض للضمان والتسجيل والتأمين، وهو ما يعد من المظاهر الإيجابية المفيدة للمستهلكين، خصوصاً أن معظم العروض المطروحة تعد أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بالعروض المعتادة السابقة ومن المهم تمديدها».

وأشار المستهلك، عبدالعزيز السيد، إلى أن «طرح وكالات وشركات لتجارة السيارات عروضاً بمناسبة عيد الاتحاد، أتاح خيارات أكثر تنوعاً للشراء أمام المستهلكين، ومن المهم أن يتم تمديد تلك العروض لفترات أطول، حتى نهاية الشهر الجاري، حتى يتاح المجال بشكل أكبر للمستهلكين للاختيار والشراء من تلك العروض، خصوصاً أن قرارات شراء السيارات تحتاج إلى إجراءات ووقت طويلين».

واعتبرت المستهلكة، حنان حسن، أن «عروض السيارات من المهم أن تكون ممتدة لفترات طويلة، حتى يكون لها جدوى، كونها تختلف في طبيعتها عن عروض الملابس والأجهزة الإلكترونية، وتحتاج إلى وقت أطول، حتى تتم الاستفادة منها وتكون ذات جدوى حقيقية للمستهلكين».

زيادة التنافسية

وقال رئيس «هيونداي وجينيسيس الإمارات»، سليمان الزبن، إن «أي عروض مطروحة في قطاع تجارة السيارات، وبشكل أكثر توسعاً وتنوعاً من العروض السابقة، يعبّر بشكل واضح عن زيادة التنافسية في الأسواق، التي يواكبها نمو في الطلب من قِبَل المستهلكين، وتحسن في مؤشرات القطاع بشكل عام».

وأضاف مسؤول تنفيذي المبيعات الأول، في إحدى وكالات السيارات، محمد مصطفى، أن «العروض المطروحة في قطاع السيارات بمناسبة عيد الاتحاد تعد أكثر توسعاً وتنوعاً مقارنة بالعروض المعتادة، لأسباب تتعلق بسعي الوكالات للاحتفاء بتلك المناسبة عبر عروض موسعة، خصوصاً أن تلك العروض تواكبها عطلة تتيح للمستهلكين إبرام اتفاقات شراء سيارات»، لافتاً إلى أن «تمديد العروض من عدمه، يعتمد على السياسات التسويقية لكل وكالة أو شركة، وإن كان عدد من العروض سيمتد لنهاية الشهر الجاري».

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة «نيو أوتو» لتجارة وتوريد السيارات، بلال نصر، إلى أن «أسواق السيارات المحلية تشهد نمواً لافتاً في الطلب على مبيعات السيارات، وهو ما جعل مظاهر التنافسية تنعكس على زيادة العروض الترويجية المطروحة في الأسواق وبمعدلات كبيرة مقارنة بالعامين السابقين».

. العروض شملت التأمين والتسجيل وصيانة مجانية وهدايا وعروض ضمان وصلت إلى 10 أعوام