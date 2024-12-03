وكالات: طلب كبير على السفر.. وزيادة في أسعار التذاكر بنِسَب تصل إلى 40%

شهدت أسعار تذاكر الطيران في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر ارتفاعات راوحت بين 20 و40%، مقارنة بمستويات الأسعار في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، إلى وجهات عربية للرحلات انطلاقاً من السوق المحلية.

وقال مديرون وعاملون في قطاع السياحة والسفر لـ«الإمارات اليوم» إن الزيادة في الأسعار تزامنت مع آخر ذروة سفر قبل نهاية العام، مع بدء عطلة الشتاء للمدارس، وأيضاً موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة، لافتين إلى أن الطلب الكبير يدفع الأسعار إلى المزيد من الارتفاع كلما اقتربت مواعيد السفر.

طلب كبير

وتفصيلاً، قال المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «النقل الجوي يشهد طلباً كبيراً خلال الفترة الحالية، وصل إلى ذروته ابتداءً من النصف الثاني من ديسمبر، مع بدء عطلة الشتاء للمدارس، وأيضاً موسم الأعياد ومناسبة رأس السنة»، لافتاً إلى أن ذلك ينطبق على الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة والمغادرة أيضاً.

وبيّن دياب أن «موسم الإجازة يدفع الكثيرين من سكان الدولة لزيارة أهاليهم، إلى جانب الطلب على قضاء عطلات في وجهات سياحية»، مضيفاً: «من ناحية أخرى، تشهد دولة الإمارات طلباً كبيراً باعتبارها وجهة سياحة بارزة يقصدها السيّاح من مختلف أسواق العالم لقضاء الإجازة فيها، خصوصاً مناسبة رأس السنة».

وذكر أن «الزيادات بالنسبة لأسعار الرحلات من دولة الإمارات إلى وجهات عربية في الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر، تراوح بين 25 و40% في المتوسط»، لافتاً إلى أن الوجهات الأكثر طلباً تتمثل في الأردن ومصر والمغرب، فضلاً عن أسواق دول مجلس التعاون، موضحاً أن أسعار التذاكر في الأسبوع الأول من ديسمبر، هي في المتوسط أعلى من مستويات نوفمبر وأكتوبر بنسب تصل إلى 15%.

وأوضح دياب أن «الأسعار ترتفع كلما ازداد معدل الطلب على الرحلات، ونتوقّع خلال الأيام القليلة المقبلة، أن تصل إلى مستويات أكبر مقارنة بمتوسط أسعار الرحلات في الأسبوع الأول من ديسمبر»، لافتاً إلى أن «معدلات الإشغال ترتفع بشكل متواصل على الرحلات ونتوقّع أن تسجل رحلات جوية عديدة معدلات شبه كاملة خلال الفترة المقبلة».

السفر الجوي

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «دبي لينك»، الدكتور هيثم الحاج علي، إن «الطلب على السفر الجوي يواصل ارتفاعه الكبير منذ بداية العام الجاري، ما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار التذاكر بنسبة راوحت بين 5 و7% مقارنة بمستويات العام الماضي، إلا أن الأسعار ترتفع بمعدلات أكبر خلال أوقات الذروة»، لافتاً إلى أن أسعار الرحلات الجوية لذروة ديسمبر وتحديداً الأسبوعين الأخيرين أعلى بنسب تراوح بين 20 و40% مقارنة بمتوسط بداية الشهر ذاته.

ولفت الحاج علي إلى أن الأسواق التي شهدت أعلى زيادة بالنسبة للرحلات الجوية إلى الخارج، تتمثل في الأردن ومصر، فضلاً عن وجهات في جنوب شرق آسيا، مبيناً أنه مع ارتفاع معدلات الإشغال على الرحلات، يتوقّع زيادات أكبر خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحجز المبكر لايزال أفضل وسيلة للحصول على تذاكر بأسعار معقولة، خصوصاً خلال فترات الذروة المعتادة.

رحلات ديسمبر

إلى ذلك، قال المدير العام لـ«شركة بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «الطلب على السفر ارتفع بشكل كبير بالنسبة للرحلات في ديسمبر 2024، وطال الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة والمغادرة أيضاً، مع توجه سكان الدولة إلى زيارة بلدانهم، وأيضاً حركة السياحة القوية في دولة الإمارات، بالتزامن مع موسم الإجازات ومناسبة رأس السنة»، لافتاً إلى أن الإمارات وجهة سياحية عالمية.

وذكر سركيس أن «الرحلات الجوية تشهد حالياً معدلات إشغال كبيرة، ومن المتوقع أن يسجل بعضها معدلات كاملة، خلال أيام قليلة»، لافتاً إلى أن «الطلب على السفر الجوي في ذروته خلال ديسمبر، ما أسهم في ارتفاع الأسعار بنسب متباينة تراوح بين 30 و40%»، موضحاً أن «نسبة كبيرة من الحجوزات تتركز في بداية عطلة الشتاء المدرسية وقبل مناسبة رأس السنة».