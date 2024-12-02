عروض «3 أيام من التخفيضات الكبرى» تختتم فعالياتها اليوم في دبي

تقدّم «3 أيام من التخفيضات الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، فرصة إضافية للاستفادة من الأسعار المخفضة التي تقدمها، والتي تصل إلى 90% على العديد المنتجات لنحو 500 علامة تجارية في أكثر من 3000 متجر، وجميعها تخفض أسعارها ليوم إضافي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ53، وذلك حتى اليوم.

ويمكن الاستفادة من هذه التخفيضات في يومها الأخير، الذي تم تمديده بمناسبة الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، للحصول على المنتجات المفضلة بأسعار استثنائية على تشكيلة واسعة منها، بما في ذلك مستحضرات التجميل، ومنتجات العناية الشخصية، والأزياء، والرياضة، والأدوات المنزلية، والأجهزة الإلكترونية، ولوازم الأطفال، والألعاب، وغيرها، وتتوافر التخفيضات الحصرية ليوم واحد فقط، على مجموعة من العلامات التجارية في مراكز التسوق ووجهات البيع بالتجزئة الشهيرة في المدينة.

وأسهم انطلاق فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في رفع زخم إقبال المستهلكين على مختلف مراكز التسوّق في دبي.

ورصدت «الإمارات اليوم» مظاهر إقبال كبيرة من مستهلكين على متاجر للملابس والأجهزة الإلكترونية، ضمن العروض التي أعلنتها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمشاركة 3000 متجر مشارك، و500 علامة تجارية، وبنسب تخفيضات تصل إلى 90%، من 29 نوفمبر إلى الثاني من ديسمبر، وذلك للمرة الأولى التي يتم فيها تمديد فترة التخفيضات لأربعة أيام.