«سياحة عجمان» تروّج للإمارة في الدول الاسكندنافية

أعلنت دائرة التنمية السياحية بعجمان عن بدء جولة ترويجية، برئاسة مدير عام الدائرة، محمود خليل الهاشمي، تشمل دول الدنمارك والسويد والنرويج، وتستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، وتهدف هذه الزيارة إلى مواصلة مساعي الترويج العالمي للإمارة، والتعريف بمعالمها السياحية العديدة، والعروض والفعاليات التي تحتضنها، وتسليط الضوء على أبرز العوامل التي تجعل من عجمان مقصداً سياحياً عالمياً مميزاً.

وتتضمن الجولة زيارة مدن كوبنهاغن واستوكهولم وأوسلو لاستكشاف آفاق التعاون المستقبلي مع ممثلي القطاع السياحي فيها، وبحث إمكانات عقد اتفاقات وشراكات بنّاءة لتعزيز التعاون السياحي مع الدول الاسكندنافية، وتشجيع مواطنيها على زيارة عجمان، والاستمتاع بغنى طبيعتها ومقاصدها الثقافية والتاريخية، والتعرف إلى وجهاتها ومشروعاتها السياحية الجديدة.

وقال الهاشمي: «تأتي هذه الجولة التعريفية في إطار التزام الدائرة بتنمية السياحة في عجمان، وتسليط الضوء على المقومات التي تتميز بها الإمارة، والتجربة المتفردة التي تتيحها للسياح من مختلف أنحاء العالم، ونسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير التعاون مع الشركات السياحية الاسكندنافية، وتعزيز تدفق السياح من الأسواق الأوروبية إلى الإمارة، وترسيخ الحضور المتميز للإمارة على الخريطة السياحية الإقليمية والعالمية».

وتأتي هذه الجولة استمراراً لجهود الدائرة في تعزيز الجاذبية السياحية للإمارة، وتتيح آفاقاً واسعة لتطوير الخدمات السياحية، وتعزيز تجربة السائحين، وتنظيم فعاليات ترويجية مشتركة مع الدول المستهدفة، ويكتسب تعزيز الإقبال السياحي من الدول الاسكندنافية أهمية كبيرة في زيادة أعداد الزوار القادمين إلى عجمان، ورفع الإيرادات السياحية، بما يدعم النمو المستدام للقطاع السياحي في الإمارة.

وتواصل دائرة التنمية السياحية بعجمان عزمها على ترسيخ المكانة السياحية الفريدة للإمارة عبر إجراء جولات ترويجية في الأسواق العالمية المختلفة، لرفع الوعي حول المقومات السياحية التي تتمتع بها الإمارة، حيث تسعى إلى استقطاب المزيد من السياح والزوار تطبيقاً لرؤية الإمارة الطموحة في أن تصبح مركزاً سياحياً بارزاً على مستوى العالم.