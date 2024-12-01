100.31 ألف حساب جديد للمستثمرين في سوق دبي المالي خلال 11 شهراً.. بنمو 97.07%

أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي نحو 100.31 ألف حساب جديد للمستثمرين خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري 2024، بنمو 97.07%، مقارنة بـ 50.9 ألف حساب جديد خلال الفترة نفسها من عام 2023، وسط إقبال كبير من المستثمرين على الإدراجات الجديدة، ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وكشفت بيانات سوق دبي المالي، أن الحسابات الجديدة توزعت بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس، و9957 حساباً في إبريل و8026 حساباً في مايو و6223 حساباً في يونيو و5543 حساباً في يوليو ، و7554 حساباً في أغسطس، و7050 حساباً في سبتمبر الماضي، و13874 حساباً في أكتوبر الماضي.

وشهدت الحسابات الجديدة قفزة بنسبة 41.8% مع وصولها إلى 15487 حساباً جديداً خلال نوفمبر الماضي مقارنة بنحو 9014 حساباً جديدًا في نوفمبر 2023، بزيادة تعادل 6473حساباً، ويأتي ذلك بالتزامن مع جمع شركة «دليفري هيرو» لخدمات التوصيل حوالي 7.5 مليار درهم ما يعادل ملياري دولار من الطرح العام الأولي لحصة 20% من أسهم وحدتها «طلبات» في سوق دبي المالي بعدما حددت السعر النهائي للسهم عند الحد الأعلى للنطاق، ليصبح بذلك أكبر اكتتاب بالإمارات هذا العام.

وبذلك تم تحديد النطاق السعري لأسهم الطرح بين 1.50 درهم و1.60 درهم للسهم الواحد، مما يعني أن القيمة السوقية للشركة في وقت الإدراج ستتراوح بين حوالي 34.9 مليار درهم «حوالي 9.5 مليار دولار» وحوالي 37.3 مليار درهم «حوالي 10.1 مليار دولار». ومن المتوقع الإعلان عن سعر الطرح النهائي في 29 نوفمبر 2024.

الأكثر استحواذاً

واستحوذت شركة «بي اتش ام» كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري بواقع 36.96 ألف حساب، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بواقع 22.99 ألف حساب، ثم «الرمز كابيتال» 15.39 حسابات، تليها «الدولية للأوراق المالية» 6962 حساباً، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» 6615 حساباً، و«المشرق» للأوراق المالية 4508 حساباً و«أبوظبي الأول» للأوراق المالية 1221 حساباً، والمجموعة المالية هيرميس - الإمارات 1201 حساباً.

الصفقات

في سياق متصل، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 29 شركة، أكثر من 4.47 مليون صفقة في 11 شهر على 91.11 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 184.74 مليار درهم.

واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام الجاري بنسبة 23.3 % أو ما يعادل 43.06 مليار درهم، ثم «بي اتش ام كابيتال» بحصة 12.78 % توازي 23.6 مليار درهم، وثالثاً «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 17.87 مليار درهم أو ما يوازي 9.67%.

وجاءت شركة «أرقام سيكيورتيز» في المركز الرابع بنحو 17.53 مليار درهم أو ما نسبته 9.49%، و«أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 11.43 مليار درهم وبنسبة 6.19%.