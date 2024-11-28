جهات حكومية وخاصة تحتفل بعيد الاتحاد الـ53 بمجموعة من الأنشطة والفعاليات

دبي - الإمارات اليوم

تزامناً مع عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، الموافق 2 ديسمبر، أحيت طيران الإمارات هذه المناسبة باحتفال ثقافي في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات، إلى جانب تقديم حلوى إماراتية لعملائها على متن الطائرة، ومجموعة من الأطباق الإماراتية في صالات طيران الإمارات في دبي، بالإضافة إلى توفير تسجيلات موسيقية وأفلام إماراتية على نظام المعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice.

بدأت الاحتفالات بفعالية خاصة بعيد الاتحاد في المقر الرئيسي لمجموعة الإمارات في دبي، بحضور السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، وفريق الإدارة العليا والموظفين من مختلف الأقسام والإدارات، وتضمن الاحتفال فعاليات في القرية التراثية، وعروض للحرف اليدوية، والعديد من الأنشطة الثقافية التفاعلية والعروض الحية.

إلى ذلك، احتفل موظفو هيئة كهرباء ومياه دبي بعيد الاتحاد الـ53، بحضور سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، والنواب التنفيذيين للرئيس ونواب الرئيس، وعدد كبير من الموظفين.

وتضمنت احتفالات الهيئة بعيد الاتحاد، في المبنى الرئيس للهيئة، جلسة شعرية بمشاركة الشعراء الإماراتيين مصبح الكعبي، وعلي النعيمي، وسالم الكعبي، وحمدان السماحي، وفيديو بعنوان "زايد وراشد"، إضافة إلى أنشطة وفعاليات تراثية مستوحاة من الإرث الحضاري العريق لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ونظمت الهيئة في المبنى الرئيس للهيئة، الذي تم تزيينه بألوان علم الدولة، عدداً من الأنشطة والفعاليات التراثية والوطنية في الساحة الخارجية للمبنى، واستضافت عرضاً مميَّزاً من فرقة الحربية الإماراتية.

كما يحتفل مركز دبي المالي العالمي بعيد الاتحاد، ويتزامن الاحتفال هذا العام مع احتفال المركز بإرثه الممتد على مدى عقدين من الزمن باعتباره المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

وعلى مدار 20 عاماً، لعب مركز دبي المالي العالمي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات ، كأحد المراكز العالمية للمال والأعمال، حيث ساهم بشكل كبير في عملية التحول الاقتصادي للبلاد.

بدوره، وفي أجواء احتفالية مفعمة بالبهجة والروح الوطنية، نظم فندق ميديا روتانا دبي بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي - مركز دبي وبمشاركة فريق أشبال الهلال الأحمر- مدرسة دبي الوطنية فرع البرشاء، احتفالية بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 لدولة الإمارات. استضافت الفعالية أطفال الهلال وعائلاتهم المسجلين في المركز، حيث تم رسم الابتسامة على وجوه الأطفال من خلال توزيع الهدايا.

تخللت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية للأطفال والأسر، بمشاركة فريق عمل الفندق والمدير العام شريف مدكور، الذين شاركوا الأطفال فرحتهم في أجواء حميمية ومميزة. كما حضر ضاحي البدور من دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بالاضافة الى ممثلين من شرطة دبي، اللذين ساهموا في توزيع المزيد من الهدايا على الأطفال، ما أضفى مزيداً من السعادة والبهجة على الأجواء.

وفي كلمته، قال شريف مدكور: "تمثل هذه الفعالية المعنى الحقيقي لعيد الاتحاد، الذي يقوم على قيم الوحدة، العطاء، والفرح. نحن فخورون بالشراكة مع الهلال الأحمر الإماراتي، دائرة دبي الاقتصادية، وشرطة دبي، لإحداث تأثير إيجابي وإدخال الفرح إلى قلوب هذه العائلات والاطفال".