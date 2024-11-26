غرفة الفجيرة تبحث التعاون مع الإكوادور

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، حرص الغرفة على ترسيخ علاقاتها الاقتصادية، والتعرف إلى أسواق جديدة للتبادل التجاري، من خلال تبادل المعلومات والأفكار، وإتاحة الفرص للقاءات مباشرة مع ممثلي المؤسسات والشركات الاقتصادية والإنتاجية بالفجيرة، للوصول إلى صيغة تحقق المنفعة المشتركة بين مجتمعَي الأعمال في الفجيرة والدول الشقيقة والصديقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الغرفة لوفد من غرفة تجارة الإكوادور - الإمارات، برئاسة المديرة التنفيذية لغرفة تجارة الإكوادور - الإمارات، ماريا نيلا الفارادو، والوفد المرافق لها، في مقر الغرفة، وتسهم زيارة وفد غرفة الإكوادور في تعزيز العلاقات بين مجتمعَي الأعمال في الفجيرة والإكوادور.