‏«مصدر» توقّع اتفاقية شراء الطاقة في كازاخستان

وقّعت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، اتفاقية شراء الطاقة مع مركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، وذلك في إطار تطوير مشروع محطة لطاقة الرياح بقدرة واحد غيغاواط، في منطقة «جامبيل» بجمهورية كازاخستان.

وجرت مراسم توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف «COP29» المنعقد في باكو، عاصمة أذربيجان، بحضور وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، ونائب وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان، سونغات يسيمخانوف، ووقّعها كل من مدير إدارة تطوير الأعمال والمشاريع في «مصدر»، عبدالله زايد، والمدير العام لمركز التسوية المالية لدعم مصادر الطاقة المتجددة، جولزان ناليباييفا.

ويأتي هذا الاتفاق عقب أيام من توقيع «مصدر» اتفاقية استثمار مع وزارة الطاقة في كازاخستان لتطوير المحطة، التي ستُشكل إحدى أكبر محطات طاقة الرياح في منطقة رابطة الدول المستقلة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي، إن هذه الاتفاقية تعكس التزام الشركة الراسخ بالإسهام في دعم جهود كازاخستان لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة النظيفة، لافتاً إلى الاستثمارات والشراكات الاستراتيجية التي تمتلكها «مصدر» في منطقة آسيا الوسطى، وأن هذا المشروع يُشكل إضافة مهمة إلى محفظة مشاريعها، ويسهم في تحقيق هدفها المتمثل في تطوير مشاريع طاقة متجددة بقدرة 100 غيغاواط بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت جولزان ناليباييفا، إن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقية الاستثمار الموقعة بين وزارة الطاقة في كازاخستان وشركة «مصدر» لتطوير المحطة، وإن من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لمشاريع الطاقة المتجددة في كازاخستان، والمضي قدماً نحو اقتصاد مستدام وأكثر مرونة.