الإمارات تترأس مجلس «المترولوجيا» للدول الإسلامية

فازت دولة الإمارات برئاسة مجلس المترولوجيا التابع لمعهد المواصفات والمقاييس لمنظمة التعاون الإسلامي (SMIIC) للفترة 2025-2027، خلال الاجتماعات التي عُقدت في مدينة إسطنبول. وتم انتخاب الإمارات لعضوية مجلس الإدارة، ومجلس التقييس، ومجلس الاعتماد، خلال أعمال الاجتماع الـ19 للجمعية العمومية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، حيث يعد هذا الفوز الثالث على التوالي لمنظومة البنية التحتية للجودة في دولة الإمارات، بعد فوز الدولة بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس (ISO)، ومجلس إدارة اللجنة الكهروتقنية الدولية (IEC) خلال الشهرين الماضيين، بما يدعم المستهدفات الاستراتيجية لدولة الإمارات، ودورها كداعم رئيس للابتكار في المنطقة.