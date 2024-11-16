طائرة «الإمارات A380» تستقطب آلاف الزوار في معرض البحرين للطيران

استقطبت طائرة «الإمارات A380» بتقسيم الدرجات الأربع اهتماماً كبيراً من الجمهور، حيث استقبلت أكثر من 7000 زائر خلال ظهورها ليومين في معرض البحرين الدولي للطيران 2024، بقاعدة الصخير الجوية.

وعرضت الناقلة طائرتها العملاقة المحدّثة أمام رواد المعرض، لإلقاء نظرة عن قرب على أكبر طائرة ركاب في العالم، والتي جذبت إعجاب آلاف الزوار الذين اطلعوا على مرافقها وتجهيزاتها الفريدة والمتقدمة، بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي الشهير، و«الشاور سبا» في الدرجة الأولى، والمقصورة الجديدة للدرجة السياحية الممتازة.

وتعد «طيران الإمارات» أكبر مشغّل لطائرات «الإيرباص A380» في العالم، وتجري الناقلة حالياً أكبر برنامج من نوعه في الصناعة بكلفة مليارات الدولارات، لتحديث طائراتها وتعزيز جاهزيتها للارتقاء بتجربة السفر لعملائها. وفي إطار البرنامج طرحت الناقلة الدرجة السياحية الممتازة التي تتميز بلمساتها الخشبية الأنيقة، وتصميم مقاعدها الجلدية مع مساحة رحبة لتمديد الساقين، والعديد من المزايا الأخرى.

وتخدم «طيران الإمارات» البحرين منذ عام 2000، ونقلت نحو ثمانية ملايين مسافر من وإلى البحرين منذ بدء عملياتها. وتشغّل الناقلة حالياً 21 رحلة أسبوعياً على طائراتها من طراز «بوينغ 777»، وتربط المسافرين من المملكة بأكثر من 140 وجهة عالمية لـ«طيران الإمارات» عبر مركزها الرئيس في دبي.