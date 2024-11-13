%94.15 نسبة الإنجاز في محطة حتا الكهرومائية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس، عن تحقيق تقدم بنسبة 94.15% في مشروع المحطة الكهرومائية بتقنية الطاقة المائية المخزنة التي تنفذها في حتا، حيث يُجرى حالياً تركيب المولدات في الموقع استعداداً للتشغيل التجريبي المتوقع في الربع الأول من عام 2025.

كما اكتملت تعبئة السد العلوي للمحطة الذي يتألف من جدار رئيس بارتفاع 72 متراً وسد جانبي بارتفاع 37 متراً، ضمن مراحل التحضير للتشغيل.

وأفادت الهيئة في بيان، بأن المحطة تعتمد على المياه المخزنة في سد حتا وسد علوي جديد، إذ سيتم ضخ المياه باستخدام توربينات متطورة تعتمد على الطاقة النظيفة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، موضحة أن هذه التوربينات تعمل بطريقة عكسية لضخ المياه إلى السد العلوي لتخزين الطاقة، ومن ثم استخدامها لتوليد الكهرباء عبر تدفق المياه من السد العلوي إلى سد حتا من خلال نفق مائي تحت الأرض بطول 1.2 كيلومتر.

ومن المتوقع أن تصل القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 250 ميغاواط وسعة تخزينية تبلغ 1500 ميغاواط ساعة، مع عمر افتراضي يصل إلى 80 عاماً. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وتبلغ قيمة الاستثمارات فيه نحو 1.421 مليار درهم، ومن المتوقع الانتهاء منه بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2025.

ويأتي هذا المشروع ضمن رؤية شاملة لتطوير منطقة حتا وتعزيز التنمية المستدامة فيها، بما يشمل خلق فرص عمل مبتكرة للمواطنين.