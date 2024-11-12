60 مليون درهم قيمة سحوبات «دبي للتسوق 2024»

قال مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عبدالله الأميري، إن الدورة الجديدة من مهرجان دبي للتسوق، التي تنطلق في السادس من ديسمبر المقبل وتستمر حتى 12 يناير، ستشهد ارتفاعا في قيمة المخصصات المالية لجوائز السحوبات التي سيتم إجراؤها خلال فعاليات المهرجان، لتصل إلى ما يتجاوز 60 مليون درهم مقارنة بنحو 50 مليون درهم، شهدتها دورة العام الماضي.

وأضاف الأميري لـ«الإمارات اليوم» على هامش مؤتمر صحافي عقدته المؤسسة في دبي أمس، للإعلان عن تفاصيل الدورة 30 من المهرجان، أن «دبي للتسوق 2024»، سيحتفي بهذه الدورة بعروض استثنائية وتخفيضات موسعة في مختلف مجالات تجارة التجزئة، مشيرا إلى أن المهرجان داعم قوي لقطاعات تجارة التجزئة والسياحة والضيافة في أسواق دبي، والتي من المتوقع أن تشهد زخما ونموا كبيرين في أعمالها خلال الفترة المقبلة بدعم من فعاليات المهرجان.

بدوره، قال مدير إدارة التسجيل التجاري لقطاع التجزئة والشراكات الاستراتيجية، في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، محمد فراس عريقات، إن الدورة الـ30 من مهرجان دبي للتسوق، ستشهد زخما لعروض التنزيلات الموسعة في إطار الاحتفاء بمرور 30 عاما على انطلاق المهرجان، لافتا إلى أن أسواق الذهب ستشهد عروض تخفيضات بنسب تصل إلى 90% على مختلف المنتجات المعروضة، فضلا عن العروض التي ستطرحها المتاجر في مراكز التسوق.

وأضاف أن عدد المتاجر المشاركة في العروض يتجاوز 4000 متجر حتى الآن، مشيرا إلى أن هذا العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة، وذلك مقارنة بـ3800 متجر شاركت في دورة العام الماضي، مشيرا إلى أن العروض ستكون أسبوعية ويومية في مراكز التسوق، إضافة إلى عرض الـ12 ساعة من التخفيضات والتي تشمل تنزيلات على عدد كبير من السلع بنسب عالية.

وأوضح عريقات، أن العروض ستشمل أكثر من 1000 علامة تجارية في مراكز التسوق، إضافة إلى عروض خاصة بالفنادق والضيافة لمواكبة نمو النشاط السياحي المتوقع خلال المهرجان، لافتا إلى أنه سيتم الترويج لفعاليات المهرجان في أكثر من 30 وجهة دولية متنوعة لدعم استقطاب المزيد من السياح خلال فترة المهرجان.