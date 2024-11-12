أفادت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن خدمة طلب إصدار خريطة، تتيح للمالك التقدّم بإصدار خريطة للعقار المسجل، وتشمل خريطة الأرض، وخريطة الوحدة العقارية، وخريطة الفيلا العقارية، وخريطة المبنى، وخريطة المساحات المشتركة ومرافقها، وخريطة المواقف والمخازن الإضافية، وتتضمن الملفات المطلوبة للحصول على الخدمة رسالة من المالك في حال عدم حضوره شخصياً، أو من الشركة في حالة المندوب، إضافة إلى الهوية الإماراتية.