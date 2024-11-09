«طيران الإمارات» تشارك في معرض البحرين الدولي للطيران

أكملت شركة طيران الإمارات، استعداداتها للمشاركة في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي يُقام خلال الفترة من 13 وحتى 15 نوفمبر الجاري في قاعدة الصخير الجوية بالمنامة.

وذكرت الناقلة في بيان أمس، أنها ستعرض طائرتها العملاقة «A380»، ذات الدرجات الأربع، التي تتميز بكسوتها الجديدة وأحدث التصميمات الداخلية للمقصورات، مشيرة إلى أنه سيتاح لرواد المعرض الاطلاع على المرافق والتجهيزات الفريدة والمتقدمة التي توفرها طائرة الإمارات «A380» للركاب، بما في ذلك مقصوراتها الفسيحة، والصالون الجوي الشهير، و«الشاور سبا» في الدرجة الأولى والمقصورة الجديدة للدرجة السياحية الممتازة والعديد من المزايا الأخرى.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «تؤكد مشاركة (طيران الإمارات) في هذه الدورة من معرض البحرين الدولي للطيران على عمق الشراكة الاستراتيجية، وتأتي تجسيداً للعلاقات الأخوية المتينة بين الدولتين الشقيقتين (الإمارات والبحرين)، والتزامنا الراسخ بدعم صناعة الطيران المزدهرة إقليمياً».

وأضاف سموه: «يُعد معرض البحرين الدولي للطيران حدثاً مهماً لصناعة الطيران على المستويين الإقليمي والعالمي، ومن شأن عرض طائرات (طيران الإمارات) و(فلاي دبي) في المعرض، أن يعكس ثقتنا ونظرتنا الإيجابية لمستقبل الصناعة، ونتطلع إلى التواصل والتفاعل مع الشركاء لدفع عجلة التغيير الإيجابي خلال هذا الحدث».

وتضم طائرة الإمارات «A380» التي ستعرضها الناقلة خلال معرض البحرين الدولي للطيران، 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحوّل إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً مع مساحات رحبة بين الصفوف لتمديد القدمين في الدرجة السياحية. وتمتاز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة بتنسيق (2-4-2)، ومصممة بشكل يعزّز الراحة والخصوصية، ما يجعلها خياراً مثالياً للمسافرين بغرض العمل والترفيه.