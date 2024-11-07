15.3 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بالدولة خلال 6 أشهر

أكد وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، أن قطاع الضيافة يواصل نموه المتزايد، في ظل التدفق السياحي الكبير الذي تشهده الدولة، وزيادة أعداد المسافرين ووصول معدل الإشغال الفندقي في الدولة إلى 80%، الذي يعد من بين أعلى المعدلات عالمياً، فيما بلغ عدد النزلاء بالمنشآت الفندقية بالإمارات السبع 15.3 مليون نزيل خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، وبنسبة نمو بلغت 10.5%، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، ما يؤكد إسهام هذا القطاع الحيوي في نمو الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الاستشاري للضيافة، التابع لمجلس الإمارات للسياحة، أمس، برئاسة بن طوق، وحضور 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية.

وقال بن طوق، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، تولي اهتماماً كبيراً بالتطوير المستمر، وتبني أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في قطاع الضيافة، باعتباره أكثر القطاعات نشاطاً وديناميكية في الدولة، ويقدم مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات المتميزة للسياح والزائرين.

وأضاف أن الاجتماع ناقش مجموعة من الموضوعات الهادفة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز ريادة ومرونة قطاع الضيافة، مثل تحقيق أقصى استفادة من حملة «أجمل شتاء في العالم»، والفرصة الحيوية باختيار مدينة العين الإماراتية عاصمة للسياحة الخليجية لعام 2025، وأهمية دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031، والرامية إلى أن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل.

كما ناقش المجلس عدداً من المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية قطاع الضيافة في الإمارات السبع، ودورها في دعم مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وأهمية توفير فرص العمل للشباب بهذا القطاع الحيوي.