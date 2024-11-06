2.74 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

سجلت التصرفات العقارية في دبي، أمس، أكثر من 2.74 مليار درهم، منها مبيعات بقيمة جاوزت 1.72 مليار درهم، بعد تنفيذ 548 صفقة.

وأظهر رصد أجرته «الإمارات اليوم» استناداً إلى مؤشرات منصة «دبي ريست»، التابعة لدائرة الأراضي والأملاك، أن منطقة مرسى دبي تصدرت المناطق من حيث المبيعات بقيمة 74.61 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ خمس صفقات، تلتها منطقة الخليج التجاري بنحو 64.7 مليون درهم، بعد تنفيذ 13 معاملة، ثم منطقة مدينة دبي الملاحية بنحو 64.5 مليون درهم، نتجت عن تنفيذ 20 صفقة.

وبلغت الرهانات أكثر من 927 مليون درهم، فيما بلغت قيمة الهبات نحو 97.96 مليون درهم.