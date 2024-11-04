مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد غداً

قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أمس، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع مصر ستبدأ غداً. وكان مدبولي قال، في أكتوبر الماضي، إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، التي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر أو بعده، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج الذي تبلغ مدته 46 شهراً، والذي تمت زيادة حجمه إلى ثمانية مليارات دولار. وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحافي، أمس، مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، إن المراجعة التي من شأنها السماح لمصر بصرف 1.2 مليار دولار، ستبدأ غداً. وأكد التعاون المتبادل مع صندوق النقد الدولي، لافتاً إلى أن مصر تتوقع المزيد من الشراكة الناجحة والمثمرة في الفترة المقبلة.