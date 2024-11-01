ميناء راشد يشهد انطلاق أولى رحلات "ريزورتس وورلد كروزيس" من دبي

يشهد ميناء راشد 2، اليوم، انطلاق أولى رحلات الباخرة العملاقة "ريزورتس وورلد ون"، التابعة لشركة الرحلات البحرية العالمية ريزورتس وورلد كورزيس من دبي، والتي تستوعب 1800 مسافر برحلات منتظمة ثلاث مرات أسبوعياً إلى وجهات خليجية متنوعة.

وقال مسؤول السياحة البحرية واليخوت في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، سعود حارب المهيري: "نتوجه بخالص التهاني لريزورتس وورلد كروزيس على الإطلاق الناجح لخدماتها الجديدة، واختيارها مدينة دبي لتكون ميناء الرسو الرئيسي لرحلاتها. إذ تعكس هذه الخطوة مدى النمو الذي تشهده مدينة دبي بوصفها وجهة رئيسة للرحلات البحرية، وقدرتها على استقطاب الشركات المشغلة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب توفير تجارب استثنائية للمسافرين الدوليين الراغبين بالتعرف إلى المنطقة، وهو ما ينسجم مع رؤية قيادتنا الحكيمة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانتها لتصبح مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

وأضاف المهيري، خلال مؤتمر صحفي أمس، بمشاركة ممثلي جهات حكومية في دبي: "وفي ضوء استعداداتنا لبداية موسمٍ جديد، نعرب عن خالص شكرنا لشركائنا والجهات المعنية على دعمهم المستمر الذي أسهم في تحويل مساعينا الطموحة إلى واقعٍ ملموس. ونتطلع معاً إلى مواصلة ترسيخ مكانة دبي كمركز رائد للرحلات البحرية في المنطقة".

وقال رئيس شركة ريزورتس وورلد كروزيس، مايكل جوه: "نتقدم بخالص الشكر لمختلف الحكومات والسلطات المحلية والإقليمية وشركائنا في قطاع السفر على دعمهم المتواصل، فنحن متحمسون لتقديم تجارب بحرية استثنائية في منطقة الخليج، ونتطلع بشغف لإطلاق أولى رحلاتنا مع احتفال خاص على متن الباخرة بمناسبة احتفال ديوالي الذي سيستمر طوال الأسبوع".

ويُمكن للضيوف الاستفادة من عروض مميزة خلال رحلات نوفمبر البحرية، سواءً رحلة عُمان لمدة 3 ليالٍ أو رحلة قطر لمدة ليلتين. وخلال هذه الفترة، ستوفر باخرة ريزورتس وورلد ون خيارًا جديدًا ومشوقَا لعطلات نهاية الأسبوع القصيرة من دبي، وهي رحلة عطلة نهاية الأسبوع إلى جزيرة صير بني ياس لمدة ليلتين، والتي تنطلق كل جمعة. كما يمكن للضيوف التطلع إلى رحلة الدوحة (قطر) لمدة ليلتين، والتي تنطلق كل أربعاء، ورحلة مسقط وخصب (عُمان) لمدة 3 ليالٍ، والتي تنطلق كل أحد. إضافة إلى ذلك، يستطيع الضيوف دمج هذه المسارات للحصول على رحلات بحرية طويلة تمتد لأربع أو خمس أو سبع ليالٍ.