أفادت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بأن خدمة طلب إلغاء عقد الإيجار تتيح للمتعامل إلغاء عقد الإيجار المنتهي أو الذي تم إخلاؤه للعقارات المستأجرة في دبي.

أوضحت الدائرة أن الملفات المطلوبة عند تقديم الطلب، تتضمن عقد الإيجار، ولا يتم الإلغاء إلا إذا كان العقد لايزال فعالاً، ومن الضروري إبراز العقد، وبطاقة الهوية الإماراتية، وإبراز الوكالة الرسمية في حال كان مقدم الطلب هو الوكيل.

وإذا كانت الوكالة الرسمية صادرة من دبي، فيمكن إدخال رقم الوكالة دون الحاجة إلى إرفاقها.