«دبي الرقمية»: 5 متطلبات لحماية أمن البيانات الشخصية على الإنترنت

طالبت «دبي الرقمية» باتباع خمسة متطلبات لحماية أمن البيانات الشخصية للأفراد من التعرض لتهديدات الاختراقات والهجمات الإلكترونية.

وأشارت، عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أنه لضمان الاستخدام الآمن لمواقع الإنترنت، من المهم أن يعمل الأفراد على تحديث البرامج بشكل منتظم كل فترة، وأن يتجنب الأفراد مشاركة البيانات الشخصية والمالية عبر الإنترنت مع أي جهة.

وأوضحت أن من الضروري، بمناسبة شهر التوعية بالأمن السيبراني، أن يعي الأفراد في إطار حماية بياناتهم في الفضاء الرقمي، أهمية استخدام كلمات مرور قوية لحساباتهم، إضافة لأهمية تحديث كلمات مرور الحسابات كل فترة، مطالبة الأفراد بضرورة عدم النقر أو الضغط على الروابط غير الموثوقة أو المرسلة من مصادر غير معروفة. وأضافت أننا في «دبي الرقمية» نعمل باستمرار على تحديث ومراقبة تطبيقاتنا ومواقعنا الإلكترونية لحماية البيانات الشخصية في الفضاء الرقمي من أي تهديدات.