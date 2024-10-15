"طيران الإمارات" تزيد استثماراتها لتحديث أسطولها وتطلب تعويضات من "بوينغ"

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، عادل الرضا إن طيران الإمارات، لجأت أخيراً إلى رفع حجم الاستثمارات في برنامج التحديث الشامل للأسطول ليصل إلى 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الطائرات الخاضعة للبرنامج إلى أكثر من 205 طائرات.

وأضاف الرضا في تصريحات للصحفيين على هامش أسبوع مستقبل الطيران في دبي اليوم، أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الناقلة تأتي بعد التأخر المستمر من قبل شركة بوينغ في تسليم الطائرات التي طلبتها الناقلة، الأمر أثر على خطط التوسعة والنمو.

وأشار إلى أن "طيران الإمارات" لجأت إلى رفع حجم الاستثمارات وعدد الطائرات ضمن برنامج التحديث الأكبر نوعه في الصناعة.

وكان برنامج التحديث الشامل للأسطول الذي أطلقته "طيران الإمارات" يضم 191 طائرة بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار.

وتأتي هذه الإجراءات التي اتخذتها "طيران الإمارات" مع إعلان شركة بوينغ عن تأجيل تسليمات طائرة بوينغ 777 إكس لمتعامليها من الناقلات الجوية إلى العام 2026.

وأكد الرضا أن طيران الإمارات لجأت إلى طلب تعويض من شركة بوينغ بسبب تأخير تسليمات طائرة بوينغ 777 إكس.

وأضاف الرضا أن الناقلة ستطبق الشرط الجزائي الخاص بتعاقداتها مع شركة بوينغ، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذه التعويضات لا تعوض بأي حال من الأحوال حجم الخسائر الناتجة عن عدم دخول الطائرات التي طلبتها الناقلة للخدمة والتي أثرت على خطط النمو التي وضعتها "طيران الإمارات" ضمن استراتيجيتها طويلة الأمد.