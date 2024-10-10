«دناتا» تقدم خدمات تموين الطائرات لـ «تي واي» في روما

فازت شركة «دناتا» العالمية المتخصصة في مجال خدمات الطيران والسفر، بعقد متعدد السنوات مع خطوط «تي واي» الكورية الجنوبية، لتقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة للناقلة في مطار «روما فيوميتشينو» الإيطالي.

وذكرت «دناتا» في بيان، أمس، أن فرقها ستقوم بإعداد وتوفير أكثر من 80 ألف وجبة طعام سنوياً على متن الرحلات التي أطلقتها الناقلة الكورية الجنوبية أخيراً بين روما وإنتشون، حيث ستربط الناقلة العاصمة الإيطالية بكوريا الجنوبية بثلاث رحلات أسبوعية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «دناتا» لخدمات التموين والتجزئة في إيطاليا، نيكولا سيتاريلا: «سعداء بشراكتنا مع خطوط (تي واي) الجوية في روما، ونتطلع إلى شراكة طويلة وناجحة مع الناقلة».

وتوفر «دناتا» خدمات التموين والتجزئة في إيطاليا لـ37 متعاملاً من الناقلات الجوية في 11 مطاراً رئيساً، بفريق يضم أكثر من 880 متخصصاً في مجال الضيافة.

وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق دناتا للتموين والتجزئة نحو 12 مليون وجبة لأكثر من 140 ألف رحلة في إيطاليا.

وتعد خطوط «تي واي» الجوية، شركة طيران رائدة منخفضة الكلفة، ويقع مقرها في كوريا الجنوبية، وقد توسعت عملياتها بسرعة في جميع أنحاء أوروبا.