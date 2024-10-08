«دناتا» تدعم «بيوند» في الترويج لعروض السفر الفاخر

أبرمت «دناتا»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات السفر والطيران، اتفاقية شراكة مع «بيوند» beOnd، أول شركة في العالم متخصصة في تجارب السفر الفاخرة بغرض الترفيه، لتعزيز الاتصال بين دبي ومجموعة متنامية من وجهات السفر السياحية حسب الطلب.

وبموجب الاتفاقية، ستدعم «دناتا» الناقلة التي تم إطلاقها حديثاً، من خلال الترويج لعروضها الفريدة وتوفير خدماتها عالمية المستوى للمسافرين من دولة الإمارات، حيث تشغّل «بيوند» حالياً رحلات من مطار آل مكتوم الدولي إلى كل من ماليه عاصمة جزر المالديف، ومدينة زيورخ السويسرية.

وتُعدُّ «بيوند»، التي يقع مركزها الرئيس في مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف، واحدة من شركات طيران محدودة في العالم تستخدم طائرات مجهزة بالكامل بدرجة الأعمال، لتلبية الطلب المتزايد على السفر الفاخر بأسعار مناسبة.

كما تشمل الإضافات الاختيارية التي تقدمها الناقلة لتعزيز راحة المسافرين خدمة السيارة مع سائق، وإمكانية الدخول إلى صالات المطار.

وتستهدف «بيوند» مد نطاق خدماتها إلى 60 وجهة خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال توسيع شبكة رحلاتها إلى جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ.

وتم تعيين شركة «دناتا» لخدمات التمثيل، كوكيل مبيعات عام لشركة «بيوند» في دولة الإمارات، حيث يقدم فريقها مجموعة كاملة من خدمات السفر لعملاء الناقلة الذين يسافرون من دبي وإليها، كما تم إنشاء البنية التحتية المحلية الضرورية، لتعزيز المبيعات والتسويق ودعم التوزيع، لتلبية الطلب الحالي والخطوط المستقبلية للناقلة.