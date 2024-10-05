«دبي العالمية» تدعم توسّع «سيرج» من دبي إلى أذربيجان

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، توسع شركة «سيرج لمشروبات الطاقة» من دبي إلى أذربيجان، حيث أبرمت الشركة بفضل دعم الغرفة، اتفاقية لتوزيع منتجاتها في السوق الأذربيجانية، ما يشكل خطوة حيوية لنمو أعمال الشركة عالمياً.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن غرف دبي استضافت توقيع اتفاقية بين «سيرج» التي تتخذ من دبي مقراً لها، وشركة «زانا إم إم سي» التي ستتولى توزيع منتجات «سيرج» باعتبارها موزّعاً حصرياً في أذربيجان، الأمر الذي يدعم خطط الشركة لزيادة أسواق صادراتها انطلاقاً من دبي، حيث تستهدف دخول 12 سوقاً جديدة خلال العام المقبل، على أن تنتشر منتجاتها في 60 دولة خلال خمس سنوات.

وخلال شهر واحد، وفّرت غرفة دبي العالمية دعماً متكاملاً لـ«سيرج»، شمل توفير متطلبات نجاح دخول الشركة إلى أذربيجان، بدءاً من البيانات السوقية وآليات ممارسة الأعمال، وصولاً إلى ترتيب اجتماعات عمل ثنائية مع الموزّعين المحتملين في أذربيجان.

وقال نائب رئيس الأسواق العالمية في غرف دبي، سالم الشامسي: «يأتي دعم الشركات المحلية للاستفادة من فرص التوسع الخارجي في مقدمة أولوياتنا، ونواصل تقديم خدمات متكاملة لدعم انطلاق القطاع الخاص من دبي بكفاءة وفاعلية إلى الأسواق العالمية الواعدة، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام على المدى الطويل».