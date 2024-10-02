«دناتا» تشغّل أسطول مركباتها في «لندن هيثرو» بالوقود الحيوي

أكدت «دناتا» الشركة العالمية الرائدة في تقديم خدمات السفر والطيران، تطبيق مبادرات للحد من بصمتها البيئية في جميع أنحاء العالم، حيث أعلنت عن تحول أسطولها من مركبات نقل البضائع الثقيلة المكون من 70 شاحنة في مطار لندن هيثرو، إلى العمل بالزيت النباتي المعالج بالهيدروجين، وهو بديل للديزل العادي خالٍ من الوقود الأحفوري.

وذكرت الشركة في بيان أمس، أنه من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة الاستراتيجية إلى الحد من البصمة الكربونية لأسطول مركبات الشحن الثقيلة التابعة لها، بنسبة 77%، ما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المكافئة بما يزيد على 2400 طن سنوياً، وبما يعادل الانبعاثات الناجمة عن قيادة 530 سيارة متوسطة الحجم تعمل بالبنزين لمدة 12 شهراً.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها «دناتا» لتقليص بصمتها الكربونية بنسبة 50% بحلول عام 2030، بما يتماشى مع استراتيجيتها الممتدة لثماني سنوات.

وقال المدير العام لشركة «دناتا» في المملكة المتحدة، أليكس دويسنو: «ملتزمون بتنفيذ مبادرات هادفة لتعظيم الكفاءة البيئية، ويُشكل إدخال الوقود الحيوي، مثل الزيت النباتي المعالج بالهيدروجين، في عملياتنا في المملكة المتحدة خطوة مهمة أخرى في رحلتنا المستمرة للحد من بصمتنا الكربونية».

وتأتي مبادرة «دناتا» الأخيرة في أعقاب استثمار كبير في البنية التحتية المتقدمة بالمملكة المتحدة، حيث تطبق مراكز الشحن المتقدمة الجديدة في مانشستر (دناتا سيتي نورث) ولندن (دناتا سيتي إيست) أحدث مبادرات الحد من الكربون في التصميم والتشغيل.