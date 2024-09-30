فلاي دبي تمدد إلغاء رحلاتها إلى بيروت حتى 7 أكتوبر

قال متحدث باسم فلاي دبي إنه نظرًا للتطورات الجارية، تم إلغاء رحلات فلاي دبي بين مطار دبي الدولي ومطار بيروت الدولي من 24 سبتمبر إلى 07 أكتوبر.

وأضاف المتحدث: نواصل مراقبة الموقف عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك.

وبين أنه، سيتم التواصل مع مسافرينا الذين لديهم حجوزات حالية بخصوص خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة. كما يُنصح الركاب بالاتصال بمركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45 أو متجر فلاي دبي للسفر أو وكيل السفر المعني للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد قيمة التذكرة.

وتابع المتحدث: سلامة مسافرينا وطاقم الطائرة على رأس أولوياتنا. نعتذر عن أي إزعاج للمسافرين بسبب تغير جدول السفر.