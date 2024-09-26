طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى بيروت حتى 1 أكتوبر

ألغت شركة "طيران الإمارات" رحلاتها بين دبي وبيروت حتى 1 أكتوبر 2024.

وذكرت الشركة على موقعها الشبكي: أنه لن يتم قبول للمتعاملين بالسفر من نقطة انطلاقهم عبر دبي للوصول إلى بيروت كوجهة نهائية.

وتابعت: على المتعاملين المتأثرين بالغاء الرحلات الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة أو التواصل طيران الإمارات مباشرة.

وطلبت الشركة من المتعاملين كما التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال الخاصة بهم.

وذكرت "نواصل مراقبة الوضع في لبنان عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات".