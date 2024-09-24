10 شركات تستحوذ على 71.25% من وزن المؤشر العام لـ «دبي المالي»

أعلن سوق دبي المالي تحديث أوزان الشركات المتضمنة في المؤشر العام وفق المراجعة ربع السنوية، اعتباراً من جلسة تداول أمس.

وبحسب بيانات حديثة صادرة عن سوق دبي المالي، فقد استحوذت 10 شركات على 71.25% من أوزان المؤشر العام للسوق، منها أربع شركات بنسبة 40%، حيث تصدر بنك الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي، وشركة إعمار العقارية، وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، الشركات الأكبر وزناً في المؤشر بنحو 10% لكل شركة، تلاها بنك دبي التجاري بنسبة 6.01%، و«إعمار للتطوير» بـ5.40%، و«العربية للطيران» بحصة 5.16%، و«سالك» بـ5.10%، وبنك المشرق بـ4.87%، و«دبي للاستثمار» بـ4.71%.

ووفقاً لجدول الترتيب، فقد بلغ وزن سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة 4.39%، و«الخليج للملاحة القابضة» 2.7%، و«إمباور» 2.25%، ومصرف عجمان 1.90%، و«باركن» 1.76%، وسوق دبي المالي 1.51%.

وبلغ وزن سهم «تبريد» 1.41%، و«ديار للتطوير» 1.25%، و«أرامكس» 1.24%، و«تعليم القابضة» 1.21%، و«الاتحاد العقارية» 1.02%، و«تاكسي دبي» 0.97%، و«سبينس 0.97%»، و«أمانات القابضة» 0.9%، و«دريك آند سكل إنترناشيونال» 0.83%، و«الأنصاري للخدمات المالية» 0.56%، و«أملاك للتمويل» 0.47%، و«سكون للتأمين» 0.44%. كما بلغ وزن «شعاع كابيتال» 0.27%، و«الوطنية للتأمينات العامة» 0.21%.

وأوضح السوق أن الأوزان مبنية على سعر الإغلاق كما في 11 سبتمبر 2024، وفقاً لمنهجية مؤشر سوق دبي المالي للمراجعة الدورية.

يشار إلى أنه يتم قياس وزن الشركة في المؤشر بعدد الأسهم الحرة المتاحة للتداول، وذلك بعد استبعاد أسهم الحكومة ومجموع الملكيات البالغة 5% أو أكثر في رأسمال الشركة.