الإمارات وغواتيمالا تبحثان فرص التعاون في «السياحة والسفر»

التقى وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، وزير السياحة في غواتيمالا، هاريس ويتبيك، وبحث معه تعزيز آفاق التعاون السياحي المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

كما ناقش الوزيران آليات تعزيز التعاون السياحي بين الإمارات وغواتيمالا في ضوء شراكتهما الاقتصادية، والعمل على توفير فرص جديدة أمام مجتمع الأعمال في قطاعات السياحة والطيران والسفر، وتوفير برامج سياحية وترفيهية جديدة تدعم زيادة تبادل الوفود السياحية.

وأفادت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، بأن ذلك جاء على هامش مشاركة بن طوق في النسخة السابعة من منتدى الشارقة للاستثمار.

وأكد بن طوق، أن العلاقات بين دولة الإمارات وغواتيمالا، تشهد نمواً ملموساً في المجالات كافة، لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء اهتمام قيادتي البلدين بتطوير هذه العلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب، مشيراً إلى أن البلدين يمتلكان فرصاً واعدة لتعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات الحيوية، ومنها السياحة وريادة الأعمال والاقتصاد الجديد.

وتطرق الطرفان إلى أهمية تعزيز التعاون من أجل إطلاق حملات تسويقية مشتركة خلال الفترة المقبلة للترويج للأماكن والمعالم السياحية البارزة في أسواق البلدين، مؤكدين أهمية تبادل الخبرات والسياسات التي تدعم استدامة القطاع السياحي في البلدين، وتعزّز نمو اقتصاديهما.