«دي بي ورلد» ضمن أفضل أماكن العمل لجيل الألفية خليجياً

حازت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) تصنيفاً بوصفها أحد أفضل أماكن العمل لجيل الألفية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من مؤسسة «جريت بليس تو ورك»، العالمية المتخصصة في ثقافة أماكن العمل.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن هذا التقدير يأتي بناء على الآراء وردود الفعل الإيجابية من موظفي جيل الألفية الذين يشكّلون نسبة 55% من موظفي «دي بي ورلد» في دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعكس جهود المجموعة لتوفير بيئة عمل مفضّلة، تحرص على دعم وتمكين كوادرها العاملة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، حظيت «دي بي ورلد» باعتماد مؤسسة «جريت بليس تو ورك» كواحد من أفضل أماكن العمل، الأمر الذي عزّز مكانتها وجهة عمل ملتزمة بتلبية احتياجات موظفيها وطموحاتهم.

ويُمثّل اعتماد مؤسسة «جريت بليس تو ورك» تقديراً للمؤسسات الرائدة في ابتكار تجارب متميزة للموظفين، وتطبيق ممارسات استثنائية في التعامل مع الأفراد، حيث تقوم المؤسسة باستطلاع سنوي يشمل آراء الموظفين في 10 آلاف شركة من 90 دولة.

وقال نائب الرئيس الأول لإدارة الموظفين في«دي بي ورلد» لدول مجلس التعاون الخليجي، مروان الجسمي: «إن موظفينا هم محور أعمالنا، وتفانيهم لتحقيق أهداف المجموعة هو حجر الأساس لرؤيتنا الاستراتيجية»، مشيراً إلى أن «هذا التقدير يأتي ليؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل تعتمد على القيم الهادفة التي تُلهم موظفينا وتمكّنهم وتبقيهم منخرطين ونشطين في عملهم».

شراكة لتقديم حلول تمويل في إفريقيا

أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) و«نيدبنك»، شراكة في مجال تمويل المورّدين، وذلك لاستفادة الشركات العاملة في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى - التي تواجه تحديات توافر رأس المال العامل - من مزايا الشراكة الجديدة.

وتشمل الشراكة الجديدة مبادرات في تمويل المورّدين عبر «دي بي ورلد» ضمن سلاسل التوريد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، واتفاقية لتقاسم المخاطر، بهدف تعزيز إمكانات توافر التمويل التجاري للشركات في المنطقة.