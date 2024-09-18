زيادة اشتراكات وسائل الاتصال في الدولة 1.341 مليون اشتراك خلال عام

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية أن عدد اشتراكات وسائل الاتصال شاملة الهواتف المتحركة والإنترنت والهاتف الثابت، بلغ 27 مليوناً و335 ألفاً و263 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها.

وأوضحت أن هناك زيادة كبيرة غير مسبوقة تقدر بـ1.341 مليون اشتراك في وسائل الاتصال خلال عام واحد، نتيجة للزيادة الكبيرة في اشتراكات الهواتف المتحركة والإنترنت، مدعومة بنمو عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة وازدهار الأعمال وتدفق الزائرين والسياح إلى الدولة.

وأظهرت إحصاءات حديثة صادرة عن الهيئة أمس، أن عدد الاشتراكات في الهاتف المتحرك ارتفع إلى 21 مليوناً و397 ألفاً و750 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي، مقابل 20 مليوناً و318 ألفاً و963 اشتراكاً في مايو 2023، بزيادة قدرها مليون و78 ألفاً و787 اشتراكاً خلال عام واحد.

ووفقاً لـ«تنظيم الاتصالات»، بلغ عدد اشتراكات خطوط الدفع المقدم بنهاية شهر مايو الماضي 16 مليوناً و532 ألفاً و618 اشتراكاً، بينما استحوذت اشتراكات الفاتورة على باقي الاشتراكات.

وبلغ عدد اشتراكات الهواتف المتحركة 229.1 اشتراكاً لكل 100 نسمة في نهاية شهر مايو الماضي في أعلى معدل تصل إليه منذ ثماني سنوات، حيث يعد معدل اشتراكات الهواتف المتحركة لكل 100 نسمة في دولة الإمارات من الأعلى عالمياً.

وبلغ عدد اشتراكات الإنترنت النطاق العريض أربعة ملايين و12 ألفاً و674 اشتراكاً بنهاية مايو 2024، مقابل ثلاثة ملايين و717 ألفاً و32 اشتراكاً بنهاية مايو 2023 بزيادة قدرها 295 ألفاً و642 اشتراكاً.

وبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض لكل 100 نسمة 43 اشتراكاً بنهاية مايو 2024 لتصل إلى أعلى معدل على الإطلاق مقابل 40.2 اشتراكاً بنهاية مايو 2023.

وبلغت اشتراكات الخط الهاتفي صفراً بعد أن قام المشغلان بوقف اشتراكات الخط الهاتفي تدريجياً خلال السنوات الماضية.

في الوقت نفسه بلغت اشتراكات الهاتف الثابت مليوناً و924 ألفاً و839 اشتراكاً بنهاية مايو الماضي مقابل مليون و957 ألفاً و912 اشتراكاً بنهاية مايو 2023 بتراجع 33 ألفاً و73 اشتراكاً.

وبذلك تكون هناك زيادة في اشتراكات وسائل الاتصال تقدر بمليون و341 ألفاً و356 اشتراكاً خلال عام واحد، حيث بلغت الاشتراكات في وسائل الاتصال 25 مليوناً و993 ألفاً و907 اشتراكات بنهاية مايو 2023.

• 16.53 مليوناً عدد اشتراكات خطوط الدفع المقدم بنهاية مايو 2024.