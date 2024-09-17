اتفاقية لتطوير منتجات وتجارب سياحية جديدة في دبي

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي ومجموعة إعمار للضيافة، مذكّرة تفاهم من شأنها الإسهام في الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دبي الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة، ومواصلة توفير خدمات مميّزة وتجارب مبتكرة للضيوف.

وأفاد بيان أمس، بأن المبادرة الجديدة تعزز جهود التعاون بين الجانبين في إطلاق حملات ترويجية مبتكرة، وتقديم خدمات ومنتجات سياحية جديدة تلبي الاهتمامات المتنوعة للزوار، فضلاً عن دمج تجارب دبي في برنامج الولاء الخاص بمجموعة إعمار للضيافة.

كما ستعمل «الدائرة» و«المجموعة» على تحديد الباقات والتجارب التي تركز على معالم دبي الفريدة والأصيلة من خلال دمج التراث الثقافي الغني للمدينة مع المعالم السياحية العصرية.

وتشمل مذكرة التفاهم كذلك جوانب التدريب وبناء القدرات، حيث تقوم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتسهيل برامج التدريب، لتعزيز مهارات ومعلومات موظفي مجموعة إعمار للضيافة، بما في ذلك دورات تدريبية متخصصة، وورش عمل، وبرامج اعتماد مصممة لتزويد الموظفين بأحدث المعارف وأفضل الممارسات في هذا المجال.

وتؤكد المذكرة التزام «الاقتصاد والسياحة» بتعزيز العلاقات مع المجموعات الفندقية المحلية والعالمية، وتحفيز النمو والابتكار في قطاع الضيافة، كما أنها تعكس الشراكة القوية بين القطاعين العام والخاص، باعتبارها عاملاً رئيساً في ضمان نجاح وتميّز السياحة في دبي، ووسيلة فعّالة لتوفير تجارب فريدة تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. كما تعزز هذه الخطوة الشراكة القائمة بين الطرفين، وتسهم في الارتقاء بالجهود التسويقية والترويجية، وتطوير العروض والتجارب السياحية، وتوفير التدريب وبناء القدرات.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم: «في إطار رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، تمثّل مذكرة التفاهم الجديدة خطوة مهمة لقطاع السياحة بالإمارة في ضوء الأهمية المتزايدة للضيافة، باعتبارها ركيزة أساسية في رحلة دبي، لتصبح واحدة من أكثر الوجهات تميّزاً وشهرة واستقطاباً للزوار من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «قامت مجموعة إعمار للضيافة بدور محوري في مسيرة نمو وتطور المدينة. وكلنا ثقة بأن هذا التعاون سيضيف المزيد من الزخم لقطاع السياحة في دبي، ويعزز جاذبيتها على مستوى العالم من خلال الارتقاء بتجارب الزوار والضيوف».

من جانبه، قال مدير قطاع الضيافة لدى مجموعة إعمار للضيافة، مارك كيربي: «يشكل تعاوننا الاستراتيجي مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي خطوة بارزة تتماشى مع أهدافنا الرامية إلى الارتقاء بقطاع الضيافة الفاخرة في دبي».

وأضاف: «تهدف هذه الخطوة إلى ترسيخ مكانة دبي السياحية، وتعزيز نمو أعداد الزوار، إلى جانب الارتقاء بمعايير التميّز في قطاع الضيافة». يذكر أن مجموعة إعمار للضيافة تمتلك 12 ألفاً و600 غرفة فندقية في العديد من الوجهات حول العالم، إضافة إلى محفظة أصول تضم سبع علامات تجارية متميّزة.