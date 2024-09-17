76.3 مليار درهم قيمة معاملات سوق إعادة بيع العقارات في دبي

أكد تقرير أصدرته شركة «متروبوليتان هومز»، التابعة لـ«مجموعة متروبوليتان»، التي تقدم خدمات وساطة عقارية في سوق العقارات الثانوية بدبي للمستخدمين النهائيين والمستثمرين والأفراد الأثرياء، أن دبي تواصل تعزيز جاذبيتها العالمية كواحدة من أكثر أسواق العقارات السكنية ديناميكية وطلباً، مشيراً إلى أن قيمة معاملات سوق إعادة بيع العقارات السكنية في الإمارة، ارتفعت 23.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 76.34 مليار درهم.

وسلط التقرير الذي يحمل عنوان: «مراجعة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في النصف الأول من عام 2024»، الضوء على الأداء الاستثنائي لسوق المبيعات الثانوية في دبي، سواء العقارات على المخطط، أو سوق إعادة بيع العقارات الثانوية.

وقالت رئيسة المبيعات الثانوية في «متروبوليتان هومز»، سفيتلانا فاسيليفا: «أظهرت سوق العقارات في دبي قوة ونمواً ملحوظين في النصف الأول من عام 2024. كما يوضح حجم المبيعات القياسي والزيادات في الأسعار خلال هذه الفترة، ازدهار اقتصاد دبي واستمرار جاذبيتها كوجهة عقارية عالمية».

وأضافت: «مع استمرار استفادة الإمارة من مكانتها العالمية كمدينة دولية جاذبة، فنحن واثقون من النمو المستقبلي لسوق العقارات، مدفوعاً بعوامل عدة مثل زيادة الاستثمار الأجنبي، وتطوير البنية التحتية، والجهود المستمرة التي تبذلها المدينة لجذب المواهب والشركات». وبحسب التقرير، فقد شهدت سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي نمواً كبيراً، إذ ارتفعت أحجام المعاملات بنسبة 17.8% على أساس سنوي لتصل إلى 27 ألفاً و949 صفقة، كما ارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 23.1% لتصل إلى 76.34 مليار درهم.

ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من الحالة الجوية غير المسبوقة في أبريل 2024، فإن السوق شهدت انتعاشاً سريعاً ليبلغ مستويات قياسية، إذ سجل شهر مايو رقماً قياسياً جديداً مع 17 ألفاً و139 معاملة إعادة بيع لعقارات سكنية، وهو أعلى إجمالي شهري تم تسجيله على الإطلاق.

وبحسب التقرير، فقد ارتفع متوسط سعر إعادة بيع الوحدات السكنية لكل قدم مربعة إلى 1545 درهماً، بزيادة تبلغ نحو 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.

كما حافظت الشقق على مكانتها بصفتها الخيار السكني الأكثر طلباً في دبي، حيث مثلت 77% من إجمالي معاملات إعادة البيع. وبلغ إجمالي مبيعات الشقق 21 ألفاً و578 شقة، بزيادة قدرها 20% مقارنة بالعام السابق، وبقيمة إجمالية بلغت 39.99 مليار درهم، فيما ارتفع متوسط سعر الشقة بنسبة 5.5% إلى 1592 درهماً إماراتياً للقدم المربعة. وأكد التقرير أن «نخلة جميرا» لاتزال المنطقة الأكثر طلباً، إلا أن «دبي الجنوب» و«دبي استوديو سيتي» شهدتا زيادة في عمليات البحث عبر الإنترنت، لافتاً إلى أن الطلب القوي على الشقق يعكس جاذبية دبي لأولئك الذين يبحثون عن وحدات سكنية منخفضة الصيانة وعالية الجودة.

من جانبه، ارتفع الطلب على الفلل ووحدات «تاون هاوس» أيضاً، إذ ارتفعت قيم إعادة بيع الفلل بنسبة 22.6% لتصل إلى 24.60 مليار درهم عبر 2378 صفقة. كما شهدت عمليات إعادة بيع وحدات «تاون هاوس» زيادة بنسبة 37.4% لتصل إلى 11.74 مليار درهم من 3993 صفقة.

وارتفع متوسط سعر الفلل السكنية و«تاون هاوس» للقدم المربعة بنسبة 11.3% ليصل إلى 1444 درهماً.

بدورها، برزت «جزر جميرا» و«مدينة محمد بن راشد» و«دبي الجنوب» مناطق مرغوبة بشدة لبيع العقارات، وذلك بسبب التطور الاستراتيجي والمرافق المميزة التي توفرها.

وأشار التقرير إلى أكبر ثلاث صفقات بيع شقق: الأولى مكونة من أربع غرف نوم في «كمبينسكي بوليفارد وسط مدينة دبي» بمبلغ 80 مليون درهم، والثانية مكونة من أربع غرف نوم في مشروع «فور سيزونز» على قناة دبي المائية بمبلغ 72 مليون درهم، والثالثة مكونة من ست غرف نوم في برج «ذا 118» وسط مدينة دبي بمبلغ 65 مليون درهم.

أما أكبر ثلاث صفقات بيع فلل، فتمثلت جميعها في جزيرة «جميرا باي» بقيمة 240.5، و160، و155 مليون درهم على التوالي.

وأكدت «متروبوليتان هومز» أنها لاتزال متفائلة بشأن استمرار نمو ومرونة سوق إعادة بيع العقارات السكنية في دبي خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، مشيرة إلى أن دبي توفر بيئة مستقرة وجاذبة للمستثمرين والمستخدمين النهائيين. كما أن الأساسيات القوية للسوق والموقع الاستراتيجي لدبي تجعل منها خياراً جاذباً.