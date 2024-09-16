«ويتيكس 2024» يستعرض الأمن السيبراني

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» أن الدورة الـ26 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ستشهد مشاركة نوعية من الشركات المتخصصة في التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن أنظمة المعلومات والشبكات، إلى جانب مشاركة كبرى الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الطاقة، والاستدامة، والمياه، والمباني الخضراء، والشبكة الذكية، والمركبات الكهربائية.

وتنظم الهيئة معرض «ويتيكس» بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الفترة من الأول إلى الثالث من أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)، سعيد محمد الطاير: «بعد مرور أكثر من ربع قرن على انطلاقه، بات (ويتيكس) منصة مثالية لاستعراض أحدث التقنيات المتعلقة بالتوجهات والمجالات العالمية التي تسهم في صنع مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً وأماناً». وأضاف: «يدعم المعرض المكانة الرائدة التي تتبوأها دولة الإمارات في الأمن السيبراني، إذ حلت الدولة في المركز الخامس عالمياً على (مؤشر الأمن السيبراني 2021) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة».

وتابع الطاير: «انسجاماً مع استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، والتقدم التكنولوجي الكبير الذي تشهده إمارة دبي والعالم، يواكب المعرض الحاجة الماسة لكل جوانب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويعمل على تحفيز الابتكار في الفضاء الإلكتروني، وتبادل الخبرات والتجارب الخاصة بتوفير الحماية المتكاملة والاستباقية ضد مخاطر الأمن الإلكتروني، ورفد الجهود الرامية إلى تأمين البنية التحتية الرقمية، ودعم التحوّل الرقمي الآمن، ورفع جاهزية الجهات الحكومية والخاصة والأفراد لمواجهة التحديات الناتجة عن الانتشار الواسع للتقنيات الذكية والرقمية، والتي تعتبر ركيزة مهمة من ركائز العمل في مختلف الميادين والتخصصات، وتطوير سبل التصدي بفعالية للتهديدات والمخاطر السيبرانية التي تواجه المدن الذكية»، مؤكداً أن المعرض يسهم أيضاً في تعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتمكين الجميع من المشاركة في الاضطلاع بمسؤولياتهم للوصول إلى عالم سيبراني أكثر أماناً.

ومن المنتظر أن يستعرض «ويتيكس 2024»، تحت سقفه، أحدث التقنيات والأنظمة والبرامج المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي، والتنبؤ بالمخاطر السيبرانية، وأساليب الاختراقات السيبرانية وتقنياتها، واختبار أنظمة المعلومات والشبكات بحثاً عن نقاط الضعف والثغرات الأمنية قبل استغلالها من قبل المخترقين، إضافة إلى أفضل الممارسات الخاصة بضمان أمن أنظمة المعلومات والشبكات.