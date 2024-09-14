«فيرافيوز» تؤسس مقرها العالمي في مدينة دبي للإعلام

انضمت شركة «فيرافيوز» (VeraViews) إلى مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» التي أطلقتها دولة الإمارات، بهدف جذب الشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار.

وتُعد «فيرافيوز» منصة رقمية واعدة تستخدم تقنيات حديثة للتحقق من مشاهدات الإعلانات ووقف نشر المحتوى الضار، ومنع استخدام الأنشطة الإعلامية لتمويل عمليات الاحتيال الإعلاني والمواقع المتطرفة، باستخدام تقنيتها الخاصة «Proof of View».

وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان، أمس، أن الشركة ستطلق خدماتها في دولة الإمارات ضمن مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، كما ستؤسس مقرها العالمي في مدينة دبي للإعلام، وستعمل على دعم جهود الدولة في ضبط منظومة الإعلانات المتزايدة التعقيد، ما يضمن وصول ميزانيات التسويق إلى جماهير يمكن التحقق منها، من خلال وكالات وناشرين معتمدين بشكل صحيح.

وتعد «فيرافيوز» أحدث شركة تستفيد من مبادرة «الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة» الهادفة إلى تعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات، من خلال جذب الشركات المبتكرة عبر تزويدها بحزمة من أساسيات دخول السوق، بما في ذلك تمكين عمليات التأسيس السريع، وإصدار التأشيرات الجماعية، والوصول إلى الخدمات المصرفية والعقارات التجارية.

وقال وزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني الزيودي، إن انضمام «فيرافيوز» إلى «مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، وتأسيس مكتبها العالمي في دبي، إضافة مهمة لمنظومة الابتكار في دولة الإمارات وقطاعها الإعلامي سريع النمو.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة «فيرافيوز»، مارك فيرث، أن دولة الإمارات هي الوجهة الأمثل لاستضافة المقر العالمي الرئيس للشركة، مشيراً إلى أن «صناعة الإعلام في دولة الإمارات تتمتع بالديناميكية والتنوع، وفيها مزيج متطور من المنصات والناشرين والوكالات والشبكات».

ثاني الزيودي:

انضمام «فيرافيوز» إلى المبادرة وتأسيس مكتبها العالمي في دبي، إضافة مهمة لمنظومة الابتكار في الدولة وقطاعها الإعلامي سريع النمو.