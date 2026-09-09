أحمد بن محمد: مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصةً تجمع المواهب

ترأس سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، اجتماع المجلس الذي تم خلاله استعراض مجموعة من الموضوعات المتعلقة بمستجدات المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها، في إطار استراتيجية المجلس الرامية إلى الارتقاء بقطاع الإعلام في دبي، وتعزيز تنافسيته وترسيخ مكانة الإمارة كمركز رئيس للابتكار الإعلامي على مستوى المنطقة العربية.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن المجلس مستمر في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للدور المحوري الذي أراده لدبي كمركز رئيس لصناعة الإعلام والابتكار الإعلامي في المنطقة، وهي الرؤية التي انطلقت منها مبادرات تحولت إلى علامات فارقة في مسيرة إعلام المنطقة العربية، ومن أهمها قمة الإعلام العربي، وجائزة الإعلام العربي التي تحتفي هذا العام بيوبيلها الفضي.

واعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، إطلاق المجلس مسابقة الأفلام الوطنية «قصص من عزيمتنا»، الهادفة إلى توثيق قصة التلاحم المجتمعي المُلهِم، الذي تجاوزت بفضله دولة الإمارات تداعيات الأزمة التي شهدتها منطقة الخليج العربي، منذ فبراير الماضي، بكل ما جلبته من أحداث وتطورات.

وقال سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «ترأستُ اجتماع مجلس دبي للإعلام، واطلعت على استعدادات نادي دبي للصحافة لتنظيم قمة الإعلام العربي، التي تنعقد بين 15 و17 سبتمبر، وتضم تحت مظلتها ثمانية منتديات متخصصة، كما تابعنا التجهيزات للاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي. خلال الاجتماع اعتمدنا إطلاق مسابقة الأفلام الوطنية (قصص من عزيمتنا)، التي سينظمها مكتب دبي للأفلام لتوثيق القصص التي تجسد تلاحم مجتمعنا، كما اطلعت خلال الاجتماع على تقرير حول منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام التي استفاد منها 264 طالباً خلال أربع سنوات».

وأضاف سموه: «مستمرون في تعزيز مكانة دبي مركزاً رئيساً لقطاع الإعلام ومنصة تجمع العقول والمواهب».

ويتولى مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية تنظيم المسابقة، التي تقوم على 55 فيلماً قصيراً موزعة على أربعة محاور وطنية، على أن تُختتم أعمالها بعرض وطني وتُوثَّق ضمن أرشيف رقمي يحفظ هذه الذاكرة الوطنية للأجيال المقبلة.

وبالنسبة لقطاع الألعاب الإلكترونية، استعرض المجلس تطور القطاع في دبي والذي أصبح اليوم يضم أكثر من 490 شركة، وأكثر من 1000 رخصة ألعاب صادرة، بنمو بلغ 68% في عدد الشركات المسجلة منذ عام 2025، بينما يستهدف برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033 أن تكون دبي ضمن أفضل 10 مراكز عالمية للألعاب الإلكترونية، مع توفير 30 ألف وظيفة جديدة، وإسهام يبلغ مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي.

وجرت خلال الاجتماع، الذي حضرته نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المري، والأمين العام للمجلس، نهال بدري، مناقشة الاستعدادات النهائية لعقد النسخة الـ24 من قمة الإعلام العربي التي تعد الأكبر في تاريخها، وما تضمه من منتديات متخصصة، وكذلك الاستعدادات الخاصة بجائزة الإعلام العربي التي من المقرر الاحتفال بيوبيلها الفضي، وتكريم الفائزين ضمن نسختها الـ25 خلال أعمال قمة الإعلام العربي التي تعقد، من 15 إلى 17 سبتمبر، في مركز دبي التجاري العالمي، وتستقطب الدورة الكبرى في تاريخ القمة أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة، ضمن أكثر من 175 جلسة، وثمانية منتديات متخصصة، وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، بمشاركة نحو 10 آلاف من الكوادر الإعلامية والمعنيين بالقطاع.

وأوضحت منى المري، خلال الاجتماع، أن الإعداد للقمة رُوعي فيه أن تعكس نقاشاتها ما هو مأمول من الإعلام العربي في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات المحيطة والتكيف معها، إلى مرحلة التأثير في صنع تلك التحولات وتحديد اتجاهاتها، تأكيداً للدور الذي اضطلعت به دبي على مدار نحو 25 عاماً.

إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الاجتماع مؤشرات الأداء لقطاع الإعلام في إمارة دبي خلال عام 2025 التي ركزت في مجملها على تعزيز الاقتصاد الإعلامي، وإسهامه في الناتج المحلي للإمارة، ودعم إنتاج المحتوى المحلي بمواصفات تنافسية، ومواصلة الاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية وتوسيع دائرة مشاركتهم في القطاع.

وأظهرت المؤشرات أن إسهام قطاع الإعلام في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة ارتفع من 0.49% في عام 2022 إلى 1.42% في عام 2025، بينما نما الاستثمار الأجنبي المباشر السنوي في القطاع من 1.46 مليار دولار في عام 2023 إلى 1.62 مليار دولار في عام 2024. وبلغت الصادرات الإعلامية 25 مليون دولار في عام 2025، بينما يضم القطاع 25 ألف شركة إعلامية خاصة، وقوى عاملة قوامها 120 ألف موظف ومبدع.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع مستجدات منحة محمد بن راشد لطلبة الإعلام، حيث التحق 20 طالباً وطالبة بالمنحة في سبتمبر 2026، ليصل إجمالي عدد الطلبة المستفيدين إلى 264 طالباً وطالبة، منذ تولي المجلس ملف المنحة في عام 2022. وتشمل برامج المنحة بكالوريوس الاتصال ودراسات المعلومات في تخصصات الإنتاج الرقمي وسرد القصص والصحافة، وبكالوريوس العلوم في تصميم وتطوير الألعاب.

حضر الاجتماع أعضاء مجلس دبي للإعلام: عائشة ميران، ومالك آل مالك، ومحمد علي لوتاه، وخلفان جمعة بلهول، ومحمد الملا، ويونس آل ناصر، وعارف أميري، وعبدالله حميد بالهول.

أحمد بن محمد:

• مستمرون في تحقيق رؤية محمد بن راشد لدور دبي المحوري كمركز رئيس لصناعة الإعلام في المنطقة.

منى المرّي:

• نقاشات «القمة» تعكس ما هو مأمول من الإعلام العربي، في الانتقال من مرحلة مواكبة التحولات إلى مرحلة التأثير في صنعها وتحديد اتجاهاتها.