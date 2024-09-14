«فلاي دبي» تجدد «اتفاقية المناولة» في المطارات السعودية

وقعت شركة «فلاي دبي» اتفاقية مع الشركة السعودية للخدمات الأرضية، تجدد بموجبها اتفاقيتها السابقة لخدمات المناولة الأرضية في مختلف مطارات المملكة التي تخدمها «فلاي دبي».

وأفادت في بيان أمس، بأن كلاً من الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «فلاي دبي»، حمد عبيدالله، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، محمد بن عبدالكريم مازي، وقعا الاتفاقية التي تمتد لثلاث سنوات.

وقال عبيدالله، إن توقيع الاتفاقية يعكس العلاقات الطويلة والراسخة بين «فلاي دبي» وشركائها الاستراتيجيين داخل السوق السعودية، باعتبارها واحداً من أهم أسواق الناقلة، مؤكداً التزام «فلاي دبي» بتوفير أعلى معايير الخدمة لعملائها في المملكة، وتسهيل تدفق حركة التجارة والسياحة بين دولة الإمارات والسعودية.

من جانبه، قال مازي إن الشراكة الاستراتيجية بين «فلاي دبي» والشركة السعودية للخدمات الأرضية، تشهد نقلة نوعية جديدة من خلال تجديد الاتفاقية لخدمة رحلات «فلاي دبي» بمطارات المملكة، مشيراً إلى أن «فلاي دبي»، تُمثل ركيزة أساسية لرصيد الشركة السعودية للخدمات الأرضية من العملاء والشركاء الاستراتيجيين، كما تعد استمراراً لمشاريعها وبرامجها التطويرية وخدماتها المتميزة، ودورها الحيوي في الارتقاء بمنظومة خدمات المطارات في المملكة وفق أعلى المعايير العالمية.

يشار إلى أن «فلاي دبي»، تسيّر انطلاقاً من مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي رحلات منتظمة إلى عدد من الوجهات في السعودية، مثل الرياض والعلا ونيوم والبحر الأحمر وجدة والدمام وغيرها، كما توفر للمسافرين خيارات متنوعة للسفر إلى دبي وما بعدها.